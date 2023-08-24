Зеленський з жартом прокоментував аварію літака пригожина

Глава держави вперше висловився щодо цієї ситуації

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо ситуації з катастрофою літака Embraer ERG 135 в Росії та нібито смерті ватажка ПВК "Вагнера" євгена пригожина. За його словами, Україна не має до цього жодного стосунку.

Водночас український лідер наголосив, що всі розуміють, хто стоїть за цією подією. Про це він сказав журналістам у четвер, 24 серпня, під час спільної пресконференції з лідером Португалії Марсело Ребелу де Соуза у Києві.

"Ми не маємо до цього відношення. Усі розуміють, хто має відношення", — зазначив президент.

Також жартома він сказав, що Україна зовсім не це мала на увазі, коли зверталася до союзників щодо літаків.

"Ви знаєте, коли Україна говорила і зверталася до країн світу щодо літаків, ми не це мали на увазі. Ми мали на увазі зовсім інше і ми хотіли підтримку, хоча, напевно, це також у якомусь сенсі слова допоможе", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ввечері 23 серпня бізнес-джет пригожина зазнав катастрофи у Тверській області. У Росавіації озвучили список людей, які мали перебувати на борту в момент аварії. Усього там було десять людей, включаючи самого пригожина. 24 серпня росЗМІ повідомили, що тіло ватажка "вагнерівців" доставили до тверського морга.