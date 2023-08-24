Тіло пригожина впізнано, а літак згубила вибухівка? Нові деталі катастрофи від росЗМІ

У літаку пригожина летіла вся його почет

У справі про підрив літака ватажка ПВК "Вагнера" євгена пригожина з’явилися нові подробиці. Вже відомий перший підозрюваний, а також те, як саме могли знищити літальний апарат.

Так, за даними популярного російського Telegram-каналу "Shot", який посилається на власні джерела, борт пригожина буцімто був підірваний за допомогою вибухового пристрою. Його невідомі могли закласти у відсік шасі. На даний момент це одна з версій слідства путінських правоохоронців і вона активно перевіряється.

"За попередніми даними, саме в районі шасі і стався вибух у небі — в результаті відірвало крило, яке вдарило в стабілізатор, через це бізнес-джет став різко набирати висоту, а потім пішов у штопор. Від вибухової розгерметизації всі, хто знаходився на борту миттєво знепритомніли, тому пілоти не змогли доповісти про НП", — стверджується в пості.

Хто летів у літаку пригожину

Сам Євген Пригожин — голова ПВК "Вагнера"

Дмитро Уткін – підполковник запасу, професійний військовий, до 2013 року – командир 700-го окремого загону спецназу 2-ї окремої бригади спецназу ГРУ Міноборони; командир "Групи Вагнера". Відомий як "права рука" пригожина у ПВК. Саме він і був тим самим "Вагнером". За інформацією журналістів, Уткін підписував розпорядження рунами "зіг", а Пригожина називав "Хайль Петрович".

Валерій Чекалов – ексбізнесмен, пов’язаний із бізнес-структурами пригожина. Заступник пригожина у ПВК "Вагнер", який, ймовірно, відповідав за роботу служби безпеки ПВК

Євген Макарян – боєць ПВК "Вагнер", перебуває у списках сайту "Миротворець. З 2016 року воював у складі ПВК Вагнера в Сирії

Олександр Тотмін – боєць ПВК "Вагнер". За даними сайту "Миротворець", воював у Судані, нібито був судимий за викрадення та крадіжку

Сергій Пропустін – боєць ПВК "Вагнер", розвідник-гранатометник, знаходиться у списках сайту "Миротворець"

Крістіна Распопова працювала бортпровідницею на рейсі, який виконував бізнес-джет. За кілька годин до вильоту бортпровідниця повідомила рідних, що їхній рейс із якихось причин затримується. Повідомляється, що Распопова — сестра заступника прокурора з Челябінської області, який раніше мав конфлікт з Бастрикіним.

Рустам Карімов — другий пілот літака пригожина

Льовшин Олексій — про командира корабля відомо небагато. Але в 2018 році льотчик з таким же ім’ям і прізвищем фігурував у сюжеті "Вєсті Новосібірск" як штурман екіпажу Су-34.

Микола Матусєєв, інформації про нього знайти не вдалося. Водночас у складі найманців був Микола Матусєвич, який приєднався до ПВК у січні 2017 року. Служив стрільцем у четвертому штурмовому загоні у Сирії.

Варто зазначити, що російські слідчі вже навіть мають одного підозрюваного у цій справі. За даними ВЧК-ОГПУ, ни є особистий пілот пригожина і колишній засновник "МНТ Аеро" (власник джета, що розбився) Артем Степанов.

"Правоохоронні органи не можуть його знайти. Він мав доступ до літака, перед вибухом поїхав на Камчатку, де "загубився". Єдине, що зміг повідомити його рідний брат, це те, що він нібито третій день у поході та без зв’язку. Степанова активно розшукують правоохоронні органи, можливо, його вже немає в Росії», — йдеться у повідомленні.

Пригожин загинув чи ні?

Через майже добу в росії так і не можуть розібратися в тому чи загинув в авіакатастрофі пригожин. Так, наприклад, джерела ВЧК-ОГПУ стверджують, що тіло євгенія пригожина нібито офіційно вже пізнане у морзі. Його впізнав один із командирів ПВК Вагнер. Головною прикметою стала відсутність пальця. Також за зростом та татуюванням у морзі нібито був упізнаний другий ватажок "Вагнера" Дмитро Уткін.

При цьому джерела Telegram-каналу "Baza" спростовують цю інформацію і заявляють, що жодне з тіл загиблих в авіакатастрофі поки не розпізнане.

"За даними джерел "Бази", біологічний матеріал загиблих відправили до Москви на генетичну експертизу", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ввечері 23 серпня бізнес-джет Embraer, що належить ватажку ПВК "Вагнера" євгену пригожину, здійснював рейс Москва — Санкт-Петербург. Через десять хвилин після зльоту літак впав біля населеного пункту Куженкіно. Внаслідок краху загинули десять людей, троє з яких були членами екіпажу.