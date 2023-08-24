Тело пригожина опознано, а самолет погубила взрывчатка? Новые детали катастрофы от росСМИ

В самолете пригожина летела вся его свита

В деле о подрыве самолета главаря ЧВК "Вагнера" евгения пригожина появились новые подробности. Уже известен первый подозреваемый, а также то, как именно могли уничтожить летательный аппарат.

Так, по данным популярного российского Telegram-канала "Shot", который ссылается на собственные источники, борт пригожина якобы был взорван с помощью взрывного устройства. Его неизвестные могли заложить в отсек шасси. На данный момент это является одной из версий следствия путинских правоохранителей и она активно проверяется.

"По предварительным данным, именно в районе шасси и произошел взрыв в небе — в результате оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор, из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушёл в штопор. От взрывной разгерметизации все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание, поэтому пилоты не смогли доложить о ЧП", — утверждается в посте.

Кто летел в самолете пригожина

Сам Евгений Пригожин — глава ЧВК "Вагнера"

Дмитрий Уткин – подполковник запаса, профессиональный военный, до 2013 года – командир 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады спецназа ГРУ Минобороны; командир "Группы Вагнера". Известный как "правая рука" Пригожина в ЧВК. Именно он и являлся тем самым "Вагнером". По информации журналистов, Уткин подписывал распоряжения рунами "зиг", а Пригожина называл "Хайль Петрович".

Валерий Чекалов – экс-бизнесмен, был связан с бизнес-структурами Пригожина; заместитель Пригожина в ЧВК "Вагнер", предположительно, отвечавший за работу службы безопасности ЧВК

Евгений Макарян – боец ЧВК "Вагнер", находится в списках сайта "Миротворец, С 2016 года воевал в составе ЧВК Вагнера в Сирии

Александр Тотмин – боец ЧВК "Вагнер". По данным сайта "Миротворец", воевал в Судане, якобы был судим за угон и кражу

Сергей Пропустин – боец ЧВК "Вагнер", разведчик-гранатометчик, находится в списках сайта "Миротворец"

Кристина Распопова работала бортпроводницей на рейсе, который выполнял бизнес-джет. За несколько часов до вылета бортпроводница сообщила родным, что их рейс по каким-то причинам задерживается. Сообщается, что Распопова — сестра зампрокурора из Челябинской области, у которого ранее был конфликт с Бастрыкиным

Рустам Каримов — второй пилот самолета пригожина

Левшин Алексей — про командира корабля известно немного. Но в 2018 году летчик с такими же именем и фамилией фигурировал в сюжете "Вести Новосибирск" в качестве штурмана экипажа Су-34

Николай Матусеев, информации о нем найти не удалось. В то же время в составе наемников был некий Николай Матусевич, который присоединился к ЧВК в январе 2017 года. Служил стрелком в четвертом штурмовом отряде в Сирии.

Стоит отметить, что российские следователи уже даже имеют одного подозреваемого по этому делу. По данным ВЧК-ОГПУ, им является личный пилот пригожина и бывший учредитель "МНТ Аэро" (владелец разбившегося джета) Артем Степанов.

"Правоохранительные органы не могут его найти. Он имел доступ к самолету, перед взрывом уехал на Камчатку, где "потерялся". Единственное, что смог сообщить его родной брат, это то, что он якобы третий день в походе и без связи. Степанова активно разыскивают правоохранительные органы, возможно, его уже нет в рф", — говорится в сообщении.

Пригожин погиб или нет?

Спустя почти сутки в рф так и не могут разобраться в том погиб ли в авиакатастрофе пригожин. Так, например, источники ВЧК-ОГПУ утверждают, что, что тело евгения пригожина якобы официально уже опознано в морге. Его опознал один из командиров ЧВК Вагнер. Главной приметой стало отсутствие пальца. Также по росту и татуировкам в морге якобы был опознан второй главарь "Вагнера" дмитрий уткин.

При этом источники Telegram-канала "Baza" опровергают эту информацию и заявляют, что ни одно из тел погибших в авиакатастрофе пока не опознано.

"По данным источников "Базы", биологический материал погибших отправили в Москву на генетическую экспертизу", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что вечером 23 августа бизнес-джет Embraer, принадлежащий главарю ЧВК "Вагнера" евгению пригожина, совершал рейс Москва – Санкт-Петербург. Спустя менее десяти минут после взлета самолет упал около населенного пункта Куженкино. В результате крушения погибли десять человек, трое из которых являлись членами экипажа.