Тело пригожина находится в морге: полиция оцепила здание - СМИ

Возле морга собралось большое количество полицейских и журналистов

Тело евгения пригожина, который находился в самолете Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795, упавшем в Тверской области 23 августа, сейчас находится в тверском бюро медэкспертизы.

Об этом информирует Msk1.ru, ссылаясь на собственные источники. Эту информацию российскому изданию в четверг, 24 августа, подтвердили собственные источники в похоронном агентстве.

"Из-за того, что тела пригожина и других жертв авиакатастрофы привезли в этот морг, люди не могут забрать тела для похорон ни из этого, ни из рядом стоящего морга", — говорится в сообщении.

Отмечается, что журналистам, которые столпились у здания морга, полицейские запрещают снимать происходящее и требует предъявить документы.

Стоит добавить, что ранее в социальных сетях появлялась информация о том, что сотрудники полиции оцепили тверской морг, куда, как сообщает СМИ, могли доставить тело главаря ЧВК "Вагнера" пригожина.

На данный момент официального подтверждения данной информации нет. Также нет достоверных данных, говорящих о гибели пригожина. Известно, что он числился в списке пассажиров рейса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на месте крушения пригожинского бизнес-джета с самого утра черные "Газели" вывозили в бюро судмедэкспертизы тела погибших.