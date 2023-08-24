Тіло пригожина знаходиться в морзі: поліція оточила будівлю - ЗМІ

Тіло євгена пригожина, який знаходився в літаку Embraer ERG 135 з бортовим номером RA-02795, що впав у Тверській області 23 серпня, зараз знаходиться у тверському бюро медекспертизи.

Про це повідомляє Msk1.ru, посилаючись на власні джерела.

Раніше співробітники поліції оточили тверський морг, куди, як повідомляє ЗМІ, могли доставити тіло ватажка ПВК "Вагнера" пригожина.

На цей час офіційного підтвердження цієї інформації немає. Також немає достовірних даних, які говорять про загибель пригожина. Відомо, що він перебував у списку пасажирів рейсу.

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