Главное чтоб свои не пропустил: путина не будет на похоронах пригожина, в сети волна шуток

Вероятно, главаря "Вагнера" похоронят на одном кладбище с родителями президента рф

После того как в россии официально подтвердили смерть главаря ЧВК "Вагнера" евгения пригожина в Санкт-Петербурге заметили странную активность возле одного из кладбищ: не исключено, что там идет подготовка к его похоронам. Однако президент россии владимир путин не будет на них присутствовать.

Об этом заявил спикер кремля дмитрий песков, пишут росСМИ. Он сказал, что присутствия президента на похоронах пригожина "не предусматривается".

"Конкретно по похоронам мы информацией не располагаем, решения принимают родные, и мы не можем говорить без них", — добавил пресс-секретарь путина.

Эта информация не осталась незамеченной в сети. Комментаторы отмечают, что главное, чтобы путин не пропустил свои похороны, удивляются что он гне хочет даже отправить двойника.

"Главное чтоб свои не пропустил", "Шойгу, Герасимов, где Путин?" "А пригожин будет на похоронах?" "Даешь парные похороны!", "Для приличия хоть бы двойника отправил на похороны с венком от профсоюза", — пишут в сети.

Напомним, 23 августа бизнес-джет Embraer, принадлежащий главарю ЧВК "Вагнера" евгению пригожина, совершал рейс Москва – Санкт-Петербург. Спустя менее десяти минут после взлета самолет упал около населенного пункта Куженкино. В результате крушения погибли десять человек, трое из которых являлись членами экипажа. Вероятно, пригожин будет похоронен на Серафимовском кладбище — там установили рамки металлодетектора и дет подготовка к чьим-то похоронам. Там находятся могилы многих заслуженных солдат и офицеров минобороны рф, а также могилы родителей путина.

Как сообщал "Телеграф", в кремле не исключают, что новый военный мятеж вроде того, который устроил пригожин, может повториться в скором времени. Специальные службы проводят работу, чтобы избежать повторения этого сценария.