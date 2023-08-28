Не путин: в ISW рассказали, кому в рф была наиболее выгодна смерть пригожина

Есть структура, для которой расформирование "Вагнера" актуальнее, чем для российского диктатора

В россии официально заявили, что главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин погиб в результате авиакатастрофы. В Институте изучения войны считают, что министерство обороны россии более заинтересовано в его смерти, чем президент рф владимир путин.

Об этом сказано на сайте ISW. Подчеркивается, что по данным российских "военкоров", минобороны рф активно выдвигало условия для прекращения деятельности "Вагнера" на Ближнем Востоке и в Африке еще до гибели пригожина.

Один из них заявлял, что представители министерства обороны рф на переговорах боятся оказывать прямое давление на участников "Вагнера". Вместо этого они давят на ближневосточных и африканских официальных лиц, чтобы те разорвали свои связи с ЧВК.

Аналитики пришли к выводу, что минобороны россии может быть более заинтересовано в расформировании "Вагнера", чем путин. Они отметили, что ISW не может подтвердить достоверность этих данных, но если они правдивы, это может говорить о том, что путин не руководит процессом роспуска "ЧВК Вагнера", переложив эту ответственность на минобороны.

Вместе с тем, по мнению ISW, всплеск таких сообщений "военкоров" и так называемых оппозиционеров может также быть попыткой отделить фигуру путина от убийства пригожина и возможного роспуска "Вагнера".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после своего провального мятежа пригожин встречался с путиным один раз. Судя по тому, что после разговора главарь ЧВК "Вагнера" кричал на своих подчиненных, беседа была не из приятных.