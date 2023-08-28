Не путін: в ISW розповіли, кому в росії була найбільш вигідна смерть пригожина

Є структура, для якої розформування "Вагнера" є актуальнішим, ніж для російського диктатора

У росії офіційно заявили, що ватажок ПВК "Вагнера" євген пригожин загинув внаслідок авіакатастрофи. В Інституті вивчення війни вважають, що міністерство оборони рф більш зацікавлене в його смерті, ніж президент росії володимир путін.

Про це йдеться на сайті ISW. Наголошується, що за даними російських "воєнкорів", міноборони росії активно висувало умови для припинення діяльності "Вагнера" на Близькому Сході та в Африці ще до загибелі пригожина.

Один із них заявляв, що представники міністерства оборони рф на переговорах бояться чинити прямий тиск на учасників "Вагнера". Натомість вони тиснуть на близькосхідних та африканських офіційних осіб, щоб ті розірвали свої зв’язки з ПВК.

Аналітики дійшли висновку, що міноборони росії може бути більш зацікавленим у розформуванні "Вагнера", ніж путін. Вони зазначили, що ISW не може підтвердити достовірність цих даних, але якщо вони правдиві, це може говорити про те, що путін не керує процесом розпуску "ЧВК Вагнера", переклавши цю відповідальність на міноборони.

Водночас, на думку ISW, сплеск таких повідомлень "воєнкорів" і так званих опозиціонерів може також бути спробою відокремити фігуру путіна від вбивства пригожина та можливого розпуску "Вагнера".

Раніше "Телеграф" розповідав, що після свого провального заколоту пригожин зустрічався з путіним один раз. Зважаючи на те, що після розмови ватажок ПВК "Вагнера" кричав на своїх підлеглих, розмова була не з приємних.