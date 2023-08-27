Загинув пригожин чи ні? В росії поставили крапку у питанні

Усі пасажири та екіпаж загинули

В росії офіційно заявили, що ватажок ПВК "Вагнера" євген пригожин загинув внаслідок авіакатастрофи. Крім нього, також загинув і його права рука дмитро "Вагнер" уткін.

Такий висновок можна зробити із заяви Слідчого комітету рф, яку передають росЗМІ. Згідно з нею, особи всіх 10 загиблих під час аварії літака в Тверській області встановлено, вони відповідають списку, заявленому в польотному листі.

Нагадаємо, що згідно зі списком, заявленим у польотному листі, який оприлюднила Росавіація, на борту пригожинського літака перебували:

Євген Пригожин;

Дмитро Уткін;

Валерій Чекалов;

Євген Макарян;

Олександр Тотмін;

Сергій Пропустін;

Христина Распопова;

Рустам Карімов;

Левшин Олексій;

Микола Матусєєв.

Про цікаві біографії кожного з них ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, 23 серпня бізнес-джет Embraer, що належить ватажку ПВК "Вагнера" євгену пригожину, здійснював рейс Москва — Санкт-Петербург. Через десять хвилин після зльоту літак впав біля населеного пункту Куженкіно. Внаслідок аварії загинули десять людей, троє з яких були членами екіпажу.

Раніше ми писали про те, як смерть пригожина вплинула на активність "Вагнера" у Білорусі