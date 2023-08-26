Політтехнолог Олексій Голобуцький розповів, що стоїть за словами білоруського диктатора про смерть ватажка ПВК "Вагнер"

Лукашенко зробив "виправдальну" заяву щодо Путіна і ліквідації Пріґожина — якою, фактично, визнав, що головний в РФ хтось інший, а не Путін.

"Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло".

Бо очевидно, що зачистка фігури з впливом, зв'язками і ресурсами (навіть після заколоту) Пріґожина — рішення державного масштабу. Той, хто його ухвалив, керує ситуацією в країні в цілому. При тому Лукашенко стверджує, що це — не Путін…

В російських пабліках вже пішли припущення, що це свідчення зради Лукашенка: той свідомо підриває авторитет Путіна. Ймовірно, щоб самому зістрибнути з кремлівського гачка, поки його не впрягли в якийсь дійсно епічний злочин на кшталт агресії щодо Польщі чи використання привезеної за розпорядженням Путіна і контрольованої ним же ядерної зброї.

Джерело: пост Голобуцького в Telegram.