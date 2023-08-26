Ветеран зовнішньої розвідки: Зі знищенням пригожина дуелі фаворитів путіна вийшли на новий рівень

Показова кара фаворита — це давня традиція феодальної росії

У середу, 23 серпня, у Тверській області рф було знищено літак з ватажком ПВК "Вагнер", який знаходився на борту, євгеном пригожиним. Тіло пригожина нібито впізнано, а літак нібито занапастила вибухівка. Усі сліди, схоже, ведуть у кремль, який традиційно заперечує причетність до теракту.

Своєю думкою про те, що відбувається у рф та куди це може привести, з "Телеграфом" поділився ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан. Він вважає, що путінська феодальна деспотія, з огляду на дедалі явніший програш на українському фронті, вступила до стадії внутрішніх розбірок.

Запаморочення від успіхів

- Періодично, але все частіше відбуваються дуелі фаворитів з найближчого оточення путіна. Іноді явно, іноді виплескуючись у суспільну площину – як конфлікт пригожина з міністром оборони шойгу (меншою мірою – головою генштабу герасимовим), – пояснює експерт.

Він нагадує, що певний час пригожин користувався підтримкою путіна. І це дозволяло йому підійматися нагору політичного та певною мірою мілітарного істеблішменту.

- Схоже, колишньому зеку, який став олігархом, це запаморочило голову. І він її втратив. У прямому та переносному сенсі. На якомусь етапі вежі кремля, путінські фаворити почали серйозно сваритися з огляду на прорахунки на війні в Україні. Як наслідок — проблеми виникають і в збройних силах рф, і в російському суспільстві. Через санкції, які країні-агресорові вдається частково оминати. Через ізоляцію, до якої потрапила нинішня росія. Є явні невдоволення в елітах – військовій, політичній, гуманітарній, фінансовій. Рано чи пізно якийсь викид мав відбутися, особливо у країні, де фактично вибудовується середньовічний феодалізм, – зазначає ветеран зовнішньої розвідки.

Дуелі, продовжує він, ставали все жорстокішими. І не було сумнівів, що будуть жертви, у тому числі серед тих, хто намагається втриматись біля царя-деспота та продовжити своє існування.

І жертви були. У тому числі під час походу пригожинської армії на москву у червні. І жертви є – через два місяці після того недопутчу. І жертви точно ще будуть, прогнозує Василь Богдан. Адже зі знищенням пригожина дуелі фаворитів із путінського оточення вийшли на новий рівень.

Генерал акцентує, що достовірно зі стовідсотковою впевненістю сказати не можна – живий чи ні пригожин, інсценування це було або його реальне усунення за те, що став некерованим і претендував на потужну роль у російському суспільстві (що зовсім не пасувало путіну, особливо з урахуванням того, що у березні 2024 року намічено чергові президентські вибори). Але останнє, вважає він, виглядає вірогіднішим.

– У путіна та його близького оточення могло скластися враження, що в особі пригожина формується серйозний конкурент, який може позбавити їхньої влади. Тому акція усунення одного із найближчих опричників виглядає закономірно. Тим більше, що в російській історії традиційно когось подібного (включаючи фаворитів та родичів) показово або закулісно страчували, – наголошує Василь Богдан.

За його словами, вагнерівці – ні що інше, як сучасні опричники. Їм була відведена певна роль і у рф, і в російсько-українській війні, і на Африканському континенті, і на Близькому Сході.

Схоже, продовжує генерал, що дії путінських опричників вийшли за межі аморальних принципів самого диктатора. Дедалі більше країн та міжнародних структур приймали рішення про визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією.

І хоч як путін ігнорував міжнародне право, різні конвенції, загалом західний світ, йому доводиться реагувати – якось лакувати свій деспотичний режим. Сподіваючись, що вдасться виглядати більш-менш пристойно перед хоча б частиною світової спільноти, а також перед російським суспільством, пояснює експерт.

Піррова перемога шойгу

Усунення пригожина демонструє перемогу партії шойгу-герасимова та наближених до них осіб, упевнений Василь Богдан. І, на його думку, такими будуть саме вони.

– Адже на когось треба списувати усі прорахунки, зокрема, все більш очевидний програш агресора у російсько-українській війні", – аргументує експерт.

Слід мати на увазі й те, продовжує він, що президентські вибори у рф, що наближаються, мають ключове значення для путіна.

– Давайте згадаємо, що до влади він прийшов на вибухах у Волгодонську, москві, другій Чеченській кампанії. Зараз, схоже, використовується і використовуватиметься схожа методологія, вважає генерал. — Та ж т.зв. "спеціальна військова операція" була спрямована на зміцнення путінського режиму. На тлі зубожіння російського населення, втрати авторитету, елементів рецесії економіки знижували підтримку путінського режиму – треба було "струсити" російське суспільство. Дати йому зрозуміти, що путін – єдиний, що саме він потрібний росії.

Тому він вирішив швидко влаштувати війну з Україною, підкорити її шляхом бліцкригу, забезпечивши собі стовідсоткове переобрання на пост президента і місце в історії. Не вийшло. Доводиться шукати інших шляхів. У тому числі борючись з праворадикальними ультраелементами в росії. Сподіваючись на повернення авторитету путіна (у тому числі на Заході), а також – задля усунення потенційно небезпечних конкурентів, які можуть закласти основи руйнування путінського режиму, вважає Василь Богдан.

Доля опричників-вагнерівців непринадна, впевнений Василь Богдан. Частину буде знищено. Частина вже перейшла та переходить до інших ПВК – під крилом Міноборони. Частину вже розформовано і ще буде. Частина — загнана в африканські країни, щоб підтримувати союзні рф режими.

- У Нігері хунта, що здійснила переворот, вже дала добро на прибуття в цю країну контингенту з Буркіна-Фасо, Малі, які орієнтуються на рф, де є вагнерівські частини, — зазначає експерт.

На його думку, між лукашенком та путіним, схоже, була певна домовленість. Щоб убезпечити себе від можливих дій з боку пригожинського терористичного контингенту, його поступово перебазували до Білорусі. Потім почали розпорошувати. Частина залишилася в Білорусі, частина вирушила до Африки, частина під прапори Міноборони. І коли путін відчув, що вагнерівського "кулака" вже немає, що він послабив це угруповання, було дано наказ на знищення пригожина, уткіна та іже з ними. Що, як бачимо, не призвело до акцій відплати з боку ослаблених вагнерівців.

Україні така внутрішня гризня у рф вигідна, упевнений Василь Богдан.

- Нехай вони там, як павуки в банці, вбивають один одного, загнивають зсередини у боротьбі за царське крісло чи близькість до нього. Це призводить до серйозних руйнувань вертикалі влади, дестабілізації. І, може, в результаті завершиться якщо не палацовим переворотом, то потужним громадським вибухом. Такі періодично трапляються у росії. Причому, як правило, несподівано та криваво, – зазначає генерал.

Але нам, наголошує він, треба не розраховувати на це, а продовжувати активну політично-дипломатичну роботу, а також мілітарну діяльність на фронті, розвиваючи наступальні дії задля звільнення всіх своїх територій.

- І блискучі операції нашої розвідки в Криму, і просування ЗСУ на південному фронті говорять про те, що є добрі шанси на успіх. Яким сприяє наростаюча внутрішня дестабілізація країни-агресора, – констатує Василь Богдан.