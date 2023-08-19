росія вже програла війну: Байден назвав причину

За словами голови Штатів, вторгнення росії в Україну не є виключно європейською проблемою

Президент США Джо Байден заявив, що росія вже програла війну, оскільки не може досягти своєї початкової мети. Він також вважає аргументацію глави рф володимира путіна щодо вторгнення в Україну "смішною".

Про це Байден сказав після тристороннього саміту з лідерами Японії та Південної Кореї, пише CNN.

"росія вже програла. Вона не може досягти своєї первісної мети, про яку заявляла. Це неможливо", — сказав президент Штатів.

Він додав, що відсутність реакції на російську агресію в Україні могла б стати сигналом для Китаю щодо Тайваню.

"Уявіть, якби ми нічого не зробили… Якби ми стояли на місці, який сигнал Тайваню ми послали б Китаю? Який сигнал це дало б усьому світу?" – міркує Байден.

Він наголосив, що вторгнення росії в Україну не є виключно європейською проблемою, оскільки такого вторгнення не було з часів Другої світової війни.

Варто зазначити, що путін багаторазово змінював цілі так званої "СВО" — на початку це були "денацифікація" та "демілітаризація" України, пізніше — нібито захист людей і самої росії від загроз, які їй намагаються створити на її ж історичних територіях. В одному зі своїх виступів глава рф заявив, що мета війни – "ліквідація антиросійського анклаву" в Україні.

Щобільше, нещодавно міністр оборони росії сергій шойгу взагалі насмішив мережу новою метою "СВО" — це нібито "звільнення російських військовослужбовців з українського полону". Що виглядає абсурдно, оскільки саме внаслідок "спецоперації" росіяни й потрапляють у полон.