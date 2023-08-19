путін приїхав до українського кордону: що забув диктатор у прифронтовій області (відео)

Багато хто впевнений, що якщо хтось і був у ростові — то це двійник путіна

РосЗМІ повідомили, що президент росії володимир путін відвідав Ростовську область, що межує з Україною. Він нібито провів нараду "у штабі угруповання СВО" у Ростові-на-Дону.

Про це заявили у кремлі, пишуть росЗМІ.

Зазначається, що глава держави-агресора заслухав доповіді начальника генштабу ЗС рф валерія герасимова, командувачів напрямків та інших вищих офіцерів угруповання.

З’явилося також відео з відвідування путіним Ростовської області, його зустрічав герасимов із досить пісним обличчям, сам голова кремля виглядав досить бадьоро.

У мережі звернули увагу, що візит знову відбувся у нічний час та зазначили, що путін відвідав той самий штаб, який під час свого провального бунту захоплював голова ПВК "Вагнера" євген пригожин. Багато хто не вірить, що людина на відео — справжній путін, підозрюючи, що це його двійник, якого називають "банкетним".

"Як у кіно сходив, послухав і поїхав далі", "Чому знову вночі", "Це в тому який вагнер захоплював" "Який з них?", "Халтурний якийсь "путін", "**ать він низький. Це що оригінал? Хоча надто активний, це банкетний напевно", "**йло, як Дракула, боїться денного світла", "На кого цей цирк розрахований? Який путін? Який штаб?", — пишуть коментатори.

Як повідомляв "Телеграф", самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко розповів про те, що нібито сказав йому путін напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.