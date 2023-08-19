путин приехал к украинской границе: что забыл диктатор в прифронтовой области (видео)

Многие уверены, что если кто и был в Ростове — то это двойник путина

РосСМИ сообщили, что президент россии владимир путин посетил граничащую с Украиной Ростовскую область. Он якобы провел совещание "в штабе группировки СВО" в Ростове-на-Дону.

Об этом заявили в кремле, пишут росСМИ.

Отмечается, что глава страны-агрессора заслушал доклады начальника генштаба ВС рф валерия герасимова, командующих направлений и других высших офицеров группировки.

Появилось также видео с посещения путиным Ростовской области, его встречал герасимов с довольно постным лицом, сам глава кремля выглядел довольно бодро.

В сети обратили внимание, что визит снова был в ночное время и отметили, что путин посетил тот самый штаб, который во время своего провального бунта захватывал глава ЧВК "Вагнера" евгений пригожин. Многие не верят, что человек на видео — настоящий путин, подозревая, что это его двойник, которого называют "банкетный".

"Как в кино сходил, послушал и поехал дальше", "Почему опять ночью то", "Это в том который вагнер захватывал" "Какой из них?", "Халтурный какой-то "путин", "**ать он низкий. Это что оригинал? Хотя слишком активный, это банкетный наверно", "**йло, как Дракула, боится дневного света", "На кого этот цирк рассчитан? Какой путин? Какой штаб?", — пишут комментаторы.

Как сообщал "Телеграф", самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко разоткровенничался о том, что якобы сказал ему путин накануне полномасштабного вторжения в Украину.