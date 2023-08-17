"Ты прикрой меня, пожалуйста": лукашенко раскрыл тайный разговор с путиным перед 24 февраля

В канун военных действий "лидеры" не обсуждали, что война начнется

До начала полномасштабного российского вторжения в Украину диктатор владимир путин не рассказывал самопровозглашенному президенту Беларуси александру лукашенко о том, что он на самом деле задумал. Однако он попросил своего союзника об одном одолжении.

Об этом он сказал белорусский "лидер" рассказал во время интервью украинской журналистке Диане Панченко, которой СБУ ранее сообщала о подозрении в оправдании вооруженной агрессии россии против Украины.

"Вы видели по телевизору его выступление (после начала полномасштабного вторжения рф в Украину). Я тоже. Это первое. У нас не было никогда разговора. Вот прямо в канун военных действий, что война начнется. Я вам клянусь, что у нас не было разговора о том, что россия будет совершать какие-то действия против Украины", — сказал он.

В то же время лукашенко вспомнил, что за несколько дней до 24 февраля он встречался с путиным у него в загородной резиденции и обсуждали сложившуюся ситуацию.

"Он мне дословно сказал, впервые тоже об этом вам говорю: "Слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация, если, не дай бог, что случится, ну, мы союзники… ", — сказал белорусский "лидер".

Тут же он добавил, что все знают о договоренности между россией и Беларусью.

"Против россии кто-то воюет — мы вступаем в войну, против Беларуси — они вступают в войну, у нас единая армия фактически здесь создана. "Если вдруг что случится… (говорит владимир путин, — Ред)". Я говорю: "Слушай, что может случиться?" — "Ну, всякое может быть. Ты прикрой меня, пожалуйста", — заявил лукашенко.

И в первые дни "президент" РБ сделал заявление, что Беларусь не ввязывается и мало чем может помочь россии, но "стрелять русским в спину не позволит". Это было связано с просьбой путина — "Ты прикрой меня, пожалуйста". По мнению лукашенко, путин, скорее всего, опасался удара в спину с Запада.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что александр лукашенко внезапно сделал заявление насчет войну в Украине и сказал, что ее цели уже выполнены.