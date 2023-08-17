Это не к добру? Лукашенко обменялся с министром обороны Китая неоднозначными подарками, что они могут значить

Лукашенко был очень доволен

Новый министр обороны Китая Ли Шанфу после визита в рф приехал в Беларусь. Во время встречи с беларусским диктатором Александром Лукашенко они обменялись символическими подарками.

Об этом сообщает белорусская пропаганда.

От Лукашенко Ли Шанфу получил наградной кортик.

"Это вам, как военному человеку", — сказал лукашенко, а также передал, через министра обороны презент и для главы КНР — статуэтку зубра.

А вот в ответ белорусы получили от китайской стороны традиционный китайский фарфоровый сервиз для чаепития.

Стоит отметить, что сервиз хоть и является традиционным и, безусловно, красивым, но, по мнению некоторых, на подарок не годится. Существует множество поверий, одно из которых звучит следующим образом "ничем не наполненная посуда, воспринимается как сосуд, способный накапливать в себе негативную энергетику. Ее потоки распространяются в пространстве и становятся причиной ссор, недопонимания в семье и невезения. В доме начинают происходить неприятности, атмосфера становится неблагоприятной для жизни".

К слову Лукашенко тоже в этом плане отличился. Неизвестно знал ли он наверняка, но существует широко распространенное мнение, что китайцам нельзя дарить никакие колющие-режущие предметы. Это якобы к неудаче и разрыву дружбы.

Напомним, ранее мы писали о том, что : путин подарил лидерам СНГ восемь перстней, а один оставил себе и сеть взорвалась мемами.