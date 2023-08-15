Угрозы за Тайвань и дружба с рф: министр обороны Китая приехал в россию и наделал громких заявлений

Представитель КНР сделал ряд громких заявлений

Новый министр обороны Китая Ли Шанфу, как и планировал, посетил рф и выступил там на "Международной конференции по безопасности".

"Телеграф" собрал главные заявления подсанкционного представителя Поднебесной.

Так, Шанфу, выступая со сцены, убеждал, что отношения россии и Китая в военной сфере якобы не направлены против третьих стран.

"Отношения Китая и россии в военной сфере являются образцом неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон", — сказал он.

При этом в этой же речи министр КНР принялся угрожать противникам из-за ситуации, разворачивающейся вокруг Тайваня. По его словам, те, кто хочет использовать данное островное государство для сдерживания Китая "играют с огнем", а эти попытки "обречены на провал".

Шанфу добавил,что тайваньский вопрос является внутренней проблемой КНР. И Пекин не потерпит внешнего вмешательства.

"Воссоединение Китая является исторической тенденцией", — говорит министр.

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Правительство Китая будет содействовать мирным переговорам для урегулирования многих конфликтов и международных проблем, в том числе "кризиса" в Украине;

Китай расширит международное сотрудничество в сферах контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия;

Китай планирует расширить сотрудничество в военной сфере со странами ШОС, Беларусью и Ираном.

Напомним, ранее мы писали о том, что разведка США раскрыла детали сотрудничества Китая и россии.