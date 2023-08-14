Подсанкционный министр обороны Китая собрался в россию и Беларусь: что он там забыл

В последний раз Ли посещал россию в апреле

Новый министр обороны Китая Ли Шанфу, который уже пятый год находится под санкциями США из-за военного сотрудничества с россией, планирует посетить рф и Беларусь.

Об этом сообщает CNN.

По данным журналистов, китайский министр примет участие в Московской конференции по международной безопасности, где выступит с речью и встретится с руководителями оборонных ведомств "россии и других стран". А в ходе своего визита в Беларусь Ли встретится с руководством страны и главой белорусской армии.

В последний раз Ли посещал россию в апреле, когда встречался с кремлевским диктатором владимиром путиным.

Издание отмечает, что несмотря на попытки представить себя в качестве нейтрального миротворца в ситуации вокруг Украины, Китай укрепил свои экономические, дипломатические связи и связи в сфере безопасности с россией во время ее полномасштабное вторжения, которое Пекин никогда не осуждал.

Для справки: Ли Шанфу является генералом и ветераном китайской военной модернизации, попал под санкции Соединенных Штатов в 2018 году за сделки с российским государственным экспортером вооружений "Рособоронэкспортом", когда он возглавлял Департамент разработки военной техники Поднебесной.

Напомним, ранее мы писали о том, что разведка США раскрыла детали сотрудничества Китая и россии.