Нарышкин боится европейских "извращений"

Глава Службы внешней разведки рф сергей нарышкин, чья дочь, к слову, любит отдыхать, например, в Италии, разразился безумным заявлением о Европе.

Об этом сообщает "Телеграф".

путинист, выступая на российской "Международной конференции по безопасности" заявил, что "здоровому в духовном и физическом отношениях" человеку "неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу" из-за большого количества "извращений", которое там якобы расплодилось.

Также он обвинил евроатлантические элиты в "глубокой укорененности расистских и неоколониальных" подходов.

Стоит отметить, что дочь нарышкина вместе со своей подругой лето 2022 года провела в Турции, которая является страной НАТО. Ранее они также путешествовали по миру и бывали в Италии, Греции и других странах.

На новые бредни путиниста уже отреагировали в сети.

Напомним, ранее мы писали о том, что путин насмешил новой выдумкой о "случае с ВСУ на фронте".

Также мы сообщали, что главком ВСУ Валерий Залужный заставил президента рф владимира путина заикаться от одного своего упоминания. Это видео разлетелось по сети.