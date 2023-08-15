"Страшно приїжджати до Європи": путінський глава розвідки вразив зізнанням (відео)
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наришкін боїться європейських "збочень"
Глава Служби зовнішньої розвідки рф сергій наришкін, чия дочка, до речі, любить відпочивати, наприклад, в Італії, вибухнув шаленою заявою про Європу.
Про це повідомляє "Телеграф".
Путініст, виступаючи на російській "Міжнародній конференції з безпеки" заявив, що "здоровій у духовному і фізичному відношенні" людині "неприємно, а часом навіть страшно приїжджати до Європи" через велику кількість "збочень", які там нібито розплодилася.
Також він звинуватив євроатлантичні еліти у "глибокій укоріненості расистських та неоколоніальних" підходів.
Варто зазначити, що дочка наришкіна разом зі своєю подругою літо 2022 року провела в Туреччині, яка є країною НАТО. Раніше вони також подорожували світом і бували в Італії, Греції та інших країнах.
На нові марення путініста уже відреагували у мережі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що путін насмішив новою вигадкою про "випадок з ЗСУ на фронті".
Також ми повідомляли, що головком ЗСУ Валерій Залужний змусив президента росії володимира путіна заїкатися від однієї своєї згадки. Це відео розлетілося по мережі.