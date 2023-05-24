"кабаєва буде зайвою": відео з путіним, який дарує букет троянд, насмішило мережу

У мережі нагадали, з якої нагоди дарують білі троянди

Російський диктатор володимир путін зворушливо привітав патріарха РПЦ кирила з днем тезоіменитства, чим заслужив хвилю глузувань у мережі.

Як видно на відеозаписі зустрічі, путін вручив кирилу великий букет білих квітів і поцілував того в щоки.

При цьому російський патріарх подякував диктатору за найвищий рівень "міждержавних і церковних, а також особистих відносин", а також помітно почервонів.

Про інші деталі їхньої зустрічі не повідомлялося, а тому користувачі мережі ввімкнули фантазію, щоб уявити, що було після цього. Не забули вони нагадати і про імовірну коханку путіна, колишню фігуристку аліну кабаєву.

Крім того, у коментарях не забули нагадати з якого приводу дарують білі троянди і що означає такий подарунок.

Як повідомлялося раніше, нещодавно кабаєва виступила на ювілейному заході російської "Національної медіагрупи", проте користувачі мережі помітили, що у колишньої спортсменки обличчя сильно змінилося на гірший бік.

До слова, взимку журналістам вдалося знайти розкішний будинок, який, як вважається, путін подарував кабаєвій.