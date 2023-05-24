"кабаева будет лишней": видео с путиным, дарящим букет роз, насмешило сеть

В сети напомнили, по какому случаю дарят белые розы

Российский диктатор владимир путин трогательно поздравил патриарха РПЦ кирилла с днем тезоименитства, чем заслужил волну насмешек в сети.

Как видно на видеозаписи встречи, путин вручил кириллу большой букет белых цветов и расцеловал того в щеки.

При этом российский патриарх поблагодарил диктатора за самый высокий уровень "межгосударственных и церковных, а также и личных отношений", а также заметно покраснел.

О других деталях их встречи не сообщалось, а потому пользователи сети вовсю включили фантазию, чтобы представить, что было после этого. Не забыли они напомнить и о предположительной любовнице путина, бывшей фигуристке алине кабаевой.

Кроме того, в комментариях не забыли напомнить по какому поводу дарят белые розы и что значит такой подарок.

Как сообщалось ранее, недавно кабаева выступила на юбилейном мероприятии российской "Национальной медиагруппы", однако пользователи сети заметили, что у бывшей спортсменки лицо сильно изменилось в худшую сторону.

К слову, зимой журналистам удалось найти роскошный дом, который, как считается, путин подарил кабаевой.