Це не до добра? Лукашенко обмінявся з міністром оборони Китаю неоднозначними подарунками, що вони можуть означати

Лукашенко був дуже задоволений

Новий міністр оборони Китаю Лі Шанфу після візиту до росії приїхав до Білорусі. Під час зустрічі із білоруським диктатором Олександром Лукашенком вони обмінялися символічними подарунками.

Про це повідомляє білоруська пропаганда.

Від Лукашенка Лі Шанфу отримав нагородний кортик.

"Це вам як військовій людині", — сказав лукашенко, а також передав, через міністра оборони презент і для голови КНР — статуетку зубра.

А ось у відповідь білоруси отримали від китайської сторони традиційний фарфоровий китайський сервіз для чаювання.

Варто відзначити, що сервіз хоч і є традиційним і, безумовно, красивим, але, на думку деяких, на подарунок не годиться. Існує безліч повір’їв, одне з яких звучить наступним чином "нічим не наповнений посуд, сприймається як посудина, здатна накопичувати в собі негативну енергетику. Її потоки поширюються в просторі і стають причиною сварок, непорозуміння в сім’ї та невдачі. У будинку починають відбуватися неприємності, атмосфера стає несприятливою життя".

До речі, Лукашенко теж у цьому плані відзначився. Невідомо чи знав він напевно, але існує поширена думка, що китайцям не можна дарувати ніякі колючі предмети. Це нібито до невдачі та розриву дружби.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що: путін подарував лідерам СНД вісім перснів, а один залишив собі і мережа вибухнула мемами.