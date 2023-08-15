Погрози за Тайвань і дружба з рф: міністр оборони Китаю приїхав до росії і наробив гучних заяв

Представник КНР зробив низку гучних заяв

Новий міністр оборони Китаю Лі Шанфу, як і планував, відвідав рф і виступив там на "Міжнародній конференції з безпеки".

"Телеграф" зібрав головні заяви підсанкційного представника Піднебесної.

Так, Шанфу, виступаючи зі сцени, переконував, що відносини росії та Китаю у військовій сфері нібито не спрямовані проти третіх країн.

"Відносини Китаю та росії у військовій сфері є взірцем неприєднання до блоків, неконфронтації та неспрямованості проти третіх сторін", - сказав він.

При цьому в цій же промові міністр КНР почав погрожувати противникам через ситуацію, що розгортається навколо Тайваню. За його словами, ті, хто хоче використати цю острівну державу для стримування Китаю "грають з вогнем", а ці спроби "приречені на провал".

Шанфу додав, що тайванське питання є внутрішньою проблемою КНР. І Пекін не зазнає зовнішнього втручання.

"Воз’єднання Китаю є історичною тенденцією", — каже міністр.

Ще заяви на тему:

Уряд Китаю сприятиме мирним переговорам для врегулювання багатьох конфліктів та міжнародних проблем, у тому числі "кризи" в Україні;

Китай розширить міжнародне співробітництво у сферах контролю над озброєннями та нерозповсюдження ядерної зброї;

Китай планує розширити співпрацю у військовій сфері з країнами ШОС, Білоруссю та Іраном.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що розвідка США розкрила деталі співпраці Китаю та росії.