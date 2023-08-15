Погрози за Тайвань і дружба з рф: міністр оборони Китаю приїхав до росії і наробив гучних заяв
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Представник КНР зробив низку гучних заяв
Новий міністр оборони Китаю Лі Шанфу, як і планував, відвідав рф і виступив там на "Міжнародній конференції з безпеки".
"Телеграф" зібрав головні заяви підсанкційного представника Піднебесної.
Так, Шанфу, виступаючи зі сцени, переконував, що відносини росії та Китаю у військовій сфері нібито не спрямовані проти третіх країн.
"Відносини Китаю та росії у військовій сфері є взірцем неприєднання до блоків, неконфронтації та неспрямованості проти третіх сторін", - сказав він.
При цьому в цій же промові міністр КНР почав погрожувати противникам через ситуацію, що розгортається навколо Тайваню. За його словами, ті, хто хоче використати цю острівну державу для стримування Китаю "грають з вогнем", а ці спроби "приречені на провал".
Шанфу додав, що тайванське питання є внутрішньою проблемою КНР. І Пекін не зазнає зовнішнього втручання.
"Воз’єднання Китаю є історичною тенденцією", — каже міністр.
Ще заяви на тему:
- Уряд Китаю сприятиме мирним переговорам для врегулювання багатьох конфліктів та міжнародних проблем, у тому числі "кризи" в Україні;
- Китай розширить міжнародне співробітництво у сферах контролю над озброєннями та нерозповсюдження ядерної зброї;
- Китай планує розширити співпрацю у військовій сфері з країнами ШОС, Білоруссю та Іраном.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що розвідка США розкрила деталі співпраці Китаю та росії.