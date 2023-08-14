Підсанкційний міністр оборони Китаю зібрався до росії і Білорусі: що він там забув

Востаннє Лі відвідував росію у квітні

Новий міністр оборони Китаю Лі Шанфу, який вже п’ятий рік перебуває під санкціями США через військову співпрацю з росією, планує відвідати рф і Білорусь.

Про це повідомляє CNN.

За даними журналістів, китайський міністр візьме участь у Московській конференції з міжнародної безпеки, де виступить із промовою та зустрінеться з керівниками оборонних відомств "росії та інших країн". А під час свого візиту до Білорусі Лі зустрінеться з керівництвом країни та головою білоруської армії.

Востаннє Лі відвідував росію у квітні, коли зустрічався із кремлівським диктатором володимиром путіним.

Видання зазначає, що незважаючи на спроби представити себе нейтральним миротворцем у ситуації навколо України, Китай зміцнив свої економічні, дипломатичні зв’язки та зв’язки у сфері безпеки з росією під час її повномасштабного вторгнення, яке Пекін ніколи не засуджував.

Довідково: Лі Шанфу є генералом і ветераном китайської військової модернізації, потрапив під санкції Сполучених Штатів у 2018 році за угоди з російським державним експортером озброєнь "Рособоронекспортом", коли він очолював Департамент розробки військової техніки Піднебесної.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що розвідка США розкрила деталі співпраці Китаю та hосії.