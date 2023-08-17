"Ти прикрий мене, будь ласка": лукашенко розкрив таємну розмову з путіним перед 24 лютого

Напередодні воєнних дій "лідери" не обговорювали, що війна розпочнеться

До початку повномасштабного російського вторгнення в Україну диктатор володимир путін не розповідав самопроголошеному президентові Білорусі олександру лукашенку про те, що він насправді задумав. Однак він попросив свого союзника про одну послугу.

Про це він сказав білоруський "лідер", розповів під час інтерв’ю українській журналістці Діані Панченко, якій СБУ раніше повідомляла про підозру в виправданні збройної агресії росії проти України.

"Ви бачили по телевізору його виступ (після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну). Я теж. Це перше. У нас не було ніколи розмови. Ось прямо напередодні воєнних дій, що війна почнеться. Розмови про те, що росія здійснюватиме якісь дії проти України", — сказав він.

Водночас лукашенко згадав, що за кілька днів до 24 лютого він зустрічався з путіним у нього в заміській резиденції й обговорювали ситуацію, що склалася.

"Він мені дослівно сказав, вперше теж про це вам кажу: "Слухай, Саша, ти знаєш, така ситуація, якщо, не дай боже, що станеться, ну, ми союзники...", — сказав білоруський "лідер".

Тут же він додав, що всі знають про домовленість між росією та Білоруссю.

"Проти росії хтось воює — ми вступаємо у війну, проти Білорусі — вони вступають у війну, у нас єдина армія фактично тут створена. Якщо раптом що трапиться... (каже володимир путін, — Ред)". Я говорю: "Слухай, Що може статися? "- "Ну, всяке може бути. Ти прикрий мене, будь ласка", — заявив лукашенко.

І в перші дні "президент" РБ зробив заяву, що Білорусь не вплутується і мало чим може допомогти росії, але "стріляти росіянам у спину не дозволить". Це було пов’язано з проханням путіна — "Ти прикрий мене, будь ласка". На думку лукашенка, путін, швидше за все, побоювався удару в спину із Заходу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що олександр лукашенко раптово зробив заяву про війну в Україні й сказав, що її цілі вже виконані.