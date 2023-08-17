Війна — день 540: ЗСУ кинули найсильніші підрозділи у бій, а росіяни посилюють тиск на Куп’янськ

Оперативно про головне за добу

Активні бойові дії продовжуються по всій лінії фронту, а ЗСУ продовжують звільняти територію нашої країни від російських загарбників, при цьому відправивши в бій дві свої найпотужніші бригади. Своєю чергою, росіяни посилюють тиск на Куп’янському напрямку, а на Лиманському проводять перегрупування військ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 17 серпня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Україна не вестиме переговори про продовження з росією контракту на транзит газу, який закінчується 2024 року.

Інформацію за 14 серпня дивіться за посиланням: Війна — день 537: окупанти намагаються тиснути на Куп’янськ, а ЗСУ досягають успіхів на фронті

З даними за 15 серпня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 538: росіяни намагаються тиснути на сході, але зазнають нестачі резервів

Про те, що відбувалося 16 серпня, читайте у матеріалі: Війна — день 539: ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти засилають ДРГ із півночі