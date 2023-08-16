Війна — день 539: ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти засилають ДРГ з півночі

Оперативно про головне за добу

Бої в Україні продовжуються по всій лінії фронту і доки ЗСУ ведуть наступ на низці напрямків у Донецькій та Запорізькій областях, російські загарбники намагаються тиснути на напрямку Куп’янська та шукають можливості проникнути на територію нашої країни через північні області. При цьому в Генштабі підтвердили, що українські захисники змогли досягти успіху у районі Урожайного.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 16 серпня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Російські БПЛА були зафіксовані в Херсонській та Запорізькій областях, крім того, повідомлялося про запуск ракет С-300 у бік Запоріжжя

00:00 Окупанти запустили чергову партію БПЛА. Моніторингові групи фіксують їхню активність у Херсонській області, тому не виключено, що тривога буде оголошена у південних областях.

Про те, що відбувалося 13 серпня, читайте у матеріалі: Війна — день 536: ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти шукають слабкі місця в українській обороні

Інформацію за 14 серпня дивіться за посиланням: Війна — день 537: окупанти намагаються тиснути на Куп’янськ, а ЗСУ досягають успіхів на фронті

З даними за 15 серпня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 538: росіяни намагаються тиснути на сході, але зазнають нестачі резервів