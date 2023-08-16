Світяться як гірлянди: ЗСУ придумали новий спосіб знаходити російські міни (відео)

На допомогу приходять дрони та тепловізори

Українські військові навчилися користуватися літньою спекою для виявлення російських мінних загороджень.

Як йдеться у сюжеті CNN, їхній кореспондент на власні очі бачив, як українські бійці прикріплюють тепловізори до звичайних комерційних дронів.

Повідомляється, що бійці помітили, що міни, які знаходяться майже на поверхні за день на сонці розігріваються сильніше, ніж навколишній грунт. Тому ближче до вечора, коли повітря починає остигати проліт над мінним полем, дозволяє відносно без проблем виявити розігріті міни по теплових сигнатурах.

Частина з цих теплових міток є воронками від вибухів, проте багато з них є російськими мінами, які потім знищуються спеціальними зарядами.

За оцінками українського командування, в Україні заміновано близько 180 тисяч квадратних кілометрів, а на одному квадратному метрі може бути знайдено до п’яти хв.

Як повідомлялося раніше, за оцінками ООН, операція з очищення України від вибухонебезпечних предметів нагадуватиме за масштабами роботу над розмінуванням Європи після Другої світової війни.