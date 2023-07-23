Не лише довго, а й дорого: скільки коштуватиме розмінування України

Україна зараз є найзамінованішою країною у світі

За оцінкою Організації Об’єднаних Націй, операція з очищення України від вибухонебезпечних предметів нагадуватиме за масштабами роботу над розмінуванням Європи після Другої світової війни. Водночас це не лише повільний, а й вкрай дорогий процес.

Про це йдеться у статті Washington Post.

За підрахунками Світового банку, розмінування одного квадратного метра коштує від 2 до 8 доларів США. Таким чином протягом найближчих років на розмінування України необхідно буде витратити 37,5 мільярда доларів США.

В той самий час, за підрахунками деяких експертів, 500 командам саперів, які зараз працюють в Україні, довелося б витратити 757 років на розмінування територій у нашій країні. Один сапер може розчистити від 15 до 25 квадратних метрів території на день.

Як повідомляв "Телеграф", вже станом на січень 2023 року через російську агресію близько 40% території України були забруднені вибухонебезпечними предметами. При цьому ще до початку повномасштабного вторгнення наша держава входила в топи країн з найбільшою мінною проблематикою, а зараз ця ситуація значно ускладнилася.