Не только долго, но и дорого: сколько будет стоить разминирование Украины

Украина сейчас является самой заминированной страной в мире

По оценке Организации Объединенных Наций, операция по очистке Украины от взрывоопасных предметов будет напоминать по масштабам работу над разминированием Европы после Второй мировой войны. В то же время, это не только медленный, но и крайне дорогостоящий процесс.

Об этом говорится в статье Washington Post.

Согласно подсчетам Всемирного банка, разминирование одного квадратного метра стоит от 2 до 8 долларов США. Таким образом, в течение ближайших лет на разминирование Украины необходимо будет потратить 37,5 миллиарда долларов США.

В то же время, по подсчетам некоторых экспертов, 500 командам саперов, которые сейчас работают в Украине, пришлось бы потратить 757 лет на разминирование территорий в нашей стране. Один сапер может расчистить от 15 до 25 квадратных метров территории в день.

Как сообщал "Телеграф", уже по состоянию на январь 2023 года из-за российской агрессии около 40% территории Украины были загрязнены взрывоопасными предметами. При этом, еще до начала полномасштабного вторжения наше государство входило в топы стран с самой большой минной проблематикой, а сейчас эта ситуация значительно усложнилась.