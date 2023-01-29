Никто не выжил: в Запорожской области на российской мине подорвался автомобиль мирных жителей (фото)

Автомобиль выехал из Запорожья

Российские оккупанты продолжают оставлять смертельные "подарки" мирным жителям Украины. Очередная трагедия произошла в Запорожской области.

Так, по данным местного информационного агентства "РИА-Мелитополь", 29 декабря возле села Каменское Васильевского района на вражеской мине подорвался гражданский автомобиль. Сообщается, что легковая машина с прицепом, в котором находились животные и птица, выехал из Запорожья и двигался в сторону Васильевки. Взрыв произошел на участке дороги, известном мелитопольцам как "Дорога жизни".

Возле села Каменское машина наехала на мину и взорвалась. По информации СМИ, оба человека, находившихся в авто, погибли.

В местных Telegram-пабликах уже появились фото, как утверждается, с места событий.

В материале указывается, что "примерно неделю назад рашисты провели разведку боем, после чего вернулись на свои позиции, получив отпор от наших защитников. Однако, перед этим они заминировали серую зону и проезд по ней теперь смертельно опасен".

Напомним, ранее мы писали о том, что на Харьковщине взорвался автомобиль со спасателями.

Также мы сообщали о том, что оккупанты обстреляли больницу и жилые дома в Херсоне.