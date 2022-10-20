На Харьковщине взорвался автомобиль со спасателями: есть жертвы и пострадавшие

Кроме спасателей в медучреждение попал и пожилой житель района

В деоккупированном украинскими защитниками Изюмском районе до сих пор остается крайне высокая минная опасность, которая продолжает уносить жизни людей. В частности накануне на мине подорвался автомобиль, в котором находились работники Службы спасения "101", в результате чего два ГСЧС погибли мгновенно, а еще четверо получили ранения разной степени тяжести.

Этим неприятным известием в четверг, 20 октября, на своей телеграмме-странице поделился председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, отметив, что за прошедшие сутки с ранениями был госпитализирован также 78-летний мужчина, который является жителем района. Соответствующие данные подтвердили и в областном Центре экстренной медицинской помощи.

Также руководитель области добавил, что в течение предыдущих суток враг снова безжалостно обстрелял населенные пункты Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов. В Волчанске вражеская артиллерия разрушила здание местного магазина. Кроме того, от артиллерийских обжигов пострадали и такие села как Гоптовка, Гряниковка, Колодезное, Красное, Огурцово, Стрелка, Берестово, Кисловка и Первомайское.

По состоянию на сегодняшний день пиротехники и дальше продолжают проводить разминирование на деоккупированных территориях. Только за сутки им удалось ликвидировать 657 опасных взрывных предметов.

"На линии столкновения украинские военные продолжают уничтожать врага. Верим в ВСУ и поддерживаем наших бойцов!", — написал Синегубов.

Ранее "Телеграф" сообщал, как под Изюмом трагически погибли два рабочих, которые проводили восстановительные работы на территории района после освобождения его от оккупантов.