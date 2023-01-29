Ніхто не вижив: у Запорізькій області на російській міні підірвався автомобіль мирних жителів (фото)
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Автомобіль виїхав із Запоріжжя
Російські окупанти продовжують залишати смертельні "подарунки" мирним жителям України. Чергова трагедія сталася у Запорізькій області.
Так, за даними місцевого інформаційного агентства "РІА-Мелітополь", 29 грудня біля села Кам’янське Василівського району на ворожій міні підірвався цивільний автомобіль. Повідомляється, що легкова машина з причепом, в якому знаходилися тварини та птах, виїхав із Запоріжжя та рухався у бік Василівки. Вибух стався на ділянці дороги, відомій мелітопольцям як "Дорога життя".
Біля села Кам’янське машина наїхала на міну та вибухнула. За інформацією ЗМІ, обидві особи, які перебували в авто, загинули.
У місцевих Telegram-пабликах вже з’явилися фото, як стверджується, з місця подій.
У матеріалі зазначається, що "приблизно тиждень тому рашисти провели розвідку боєм, після чого повернулися на свої позиції, отримавши відсіч від наших захисників. Проте, перед цим вони замінували сіру зону і проїзд нею тепер смертельно небезпечний".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Харківщині вибухнув автомобіль із рятувальниками.
Також ми повідомляли про те, що окупанти обстріляли лікарню та житлові будинки у Херсоні.