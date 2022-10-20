На Харківщині підірвалося авто з рятувальниками: є жертви та постраждалі

Крім рятувальників до медзакладу потрапив й літній житель району

У деокупованому українськими захисниками Ізюмському районі дотепер залишається вкрай висока мінна небезпека, котра продовжує забирати життя людей. Зокрема напередодні на міні підірвався автомобіль, в якому перебували працівники Служби порятунку "101", в результаті чого два ДСНС-ка загинули миттєво, а ще четверо отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Цією неприємною звісткою у четвер, 20 жовтня, на своїй телеграм-сторінці поділився голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, відзначивши, що минулої доби із пораненнями було госпіталізовано також 78-річного чоловіка, який є жителем району. Відповідні дані підтвердили й в обласному Центрі екстреної медичної допомоги.

Також керівник області додав, що упродовж попередньої доби ворог знову безжально обстріляв населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів. У Вовчанську ворожа артилерія зруйнувала будівлю місцевого магазину. Крім того, від артилерійських випалів постраждали й такі села як Гоптівка, Гряниківка, Колодязне, Красне, Огірцеве, Стрілеча, Берестове, Кислівка та Першотравневе.

Станом на сьогоднішній день піротехніки й надалі продовжують проводити розмінування на деокупованих територіях. Лише за одну добу їм вдалося ліквідувати 657 небезпечних вибухових предметів.

"На лінії зіткнення українські військові продовжують нищити ворога. Віримо в ЗСУ та підтримуємо наших бійців!", — написав Синєгубов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як під Ізюмом трагічно загинуло два робітники, які проводили відновлювальні роботи на території району після звільнення його від окупантів.