Відновлювали руйнування: під Ізюмом трагічно загинули робітники
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Це вже не перший подібний летальний випадок на звільнених територіях
Негативні наслідки російської окупації українці відчувають на собі і через багато часу після звільнення, — у землі залишається безліч вибухонебезпечних об’єктів, які періодично нагадують про себе. Так, у деокупованому Ізюмському районі на Харківщині двоє людей загинули, а ще двоє постраждали внаслідок підриву на міні.
Про це вранці у четвер, 13 жовтня, розповів керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, двоє робітників проводили дорожні роботи в Ізюмському районі Харківщини, ймовірно, відновлюючи руйнування після воєнних дій, коли підірвалися на міні. Обидва загинули. Одному було 28 років, а другий встиг прожити лише 21 рік.
Крім того, у тому ж районі наступили на міну ще двоє чоловіків віком 55 і 62 роки, — їм пощастило вижити, але поранення вони все ж таки отримали.
Як відомо, росіяни окупували Ізюм ще у квітні 2022 року, але під час наступу Збройні сили України змогли повернути його 10 вересня 2022 року.
Як повідомляв "Телеграф", це далеко не перший трагічний випадок на деокупованих територіях, — раніше чотири особи на авто вирушили до лісу на Чернігівщині і теж підірвалися, всі загинули.