Відновлювали руйнування: під Ізюмом трагічно загинули робітники

Це вже не перший подібний летальний випадок на звільнених територіях

Негативні наслідки російської окупації українці відчувають на собі і через багато часу після звільнення, — у землі залишається безліч вибухонебезпечних об’єктів, які періодично нагадують про себе. Так, у деокупованому Ізюмському районі на Харківщині двоє людей загинули, а ще двоє постраждали внаслідок підриву на міні.

Про це вранці у четвер, 13 жовтня, розповів керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, двоє робітників проводили дорожні роботи в Ізюмському районі Харківщини, ймовірно, відновлюючи руйнування після воєнних дій, коли підірвалися на міні. Обидва загинули. Одному було 28 років, а другий встиг прожити лише 21 рік.

Крім того, у тому ж районі наступили на міну ще двоє чоловіків віком 55 і 62 роки, — їм пощастило вижити, але поранення вони все ж таки отримали.

Як відомо, росіяни окупували Ізюм ще у квітні 2022 року, але під час наступу Збройні сили України змогли повернути його 10 вересня 2022 року.

Ізюмський район Харківської області на карті звільнених територій

Як повідомляв "Телеграф", це далеко не перший трагічний випадок на деокупованих територіях, — раніше чотири особи на авто вирушили до лісу на Чернігівщині і теж підірвалися, всі загинули.