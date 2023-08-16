Україна задіяла свої найпотужніші підрозділи на фронті: є тривожний момент

Дві бригади були одними з останніх великих підрозділів, які український Генеральний штаб тримав у резерві

У ході контрнаступу ЗСУ Україна задіяла свої найпотужніші підрозділи. Важливий момент полягає в тому, хто зможе замінити їх, коли вони підуть на відпочинок чи ремонт.

Про це пише журнал Forbes.

Так, за останні кілька 82-а десантно-штурмова бригада, в якій 2000 осіб, укомплектована бойовими машинами "Мардер" та "Страйкер" та танками "Челленджер-2", розпочала бій у Запорізькій області в районі Роботине.

"82-а бригада та споріднена з нею десантно-штурмова частина, 46-а бригада, були одними з останніх великих підрозділів, які український Генеральний штаб тримав у резерві. Відправивши, нарешті, ці формування в бій, українці могли б значно посилити свою вогневу міць на одному з головних напрямків контрнаступу – від Роботине до окупованого Мелітополя, на північ від узбережжя Чорного моря”, – йдеться у повідомленні.

У цьому випадку є дуже важливий нюанс — коли 46-а та 82-а бригади відступлять для відпочинку або ремонту, може не виявитися настільки ж потужних свіжих бригад, які могли б замінити їх. Внаслідок цього контрнаступ може втратити темп.

Водночас Україна все ще має незадіяні бригади територіальної та національної гвардії. Однак цим формуванням не вистачає вогневої могутності та підготовки, які, своєю чергою, мають бригади морської піхоти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що нинішні та колишні чиновники в Україні, США та Європі проаналізували, чи зможуть ЗСУ провести успішний контрнаступ без західних літаків.