"Повільний" контрнаступ ЗСУ: Данілов пояснив, чому це не так

Глибокий процес розпаду росії вже розпочався

Секретар РНБО України Олексій Данілов прокоментував, на думку деяких, "повільний"контрнаступ ЗСУ. За його словами, ті, хто так вважає, оцінюють ситуацію поверхово.

Про це він заявив у коментарі Ilsussidiario.

Він зазначив, що свідченням просування контрнаступу ЗСУ є щоденне знищення російських загарбників.

"Важко назвати стабільністю щоденне знищення однієї чи кількох рот росіян та їх тилів, ліквідація вузлів зв’язку, арсеналів та командних пунктів", - каже Данілов.

Секретар РНБО також додав, що глибокий процес розпаду росії вже розпочався, а російський диктатор володимир путін своїм повномасштабним вторгненням в Україну тільки прискорив його. А наша країна, на його думку, здобуде перемогу та зможе відновити свою територіальну цілісність.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Данілов поставив крапку у розмовах навколо можливості так званої оренди Криму.

Також ми повідомляли, що Олексій Данілов зробив несподівану заяву щодо "формули миру" Зеленського.