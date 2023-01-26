Відповідь здивувала: що на початку війни путін казав у особистих розмовах про цілі "спецоперації"

путін запрошував Варніга переїхати з родиною до Москви

Російський диктатор володимир путін, який вкотре почав пояснювати цілі так званої "спецоперації" в Україні, на початку війни відмовлявся їх називати. У розмові з виконавчим директором оператора газопроводу Nord Stream 2 AG Маттіасом Варнігом він заявив, що це "державна таємниця".

В інтерв’ю німецькій газеті Zeit Маттіас Варніг розповів, що спілкувався з путіним на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. За його словами, розмові з главою кремля він поставив йому питання з метою війни, але той не зміг дати конкретної відповіді.

"Ви кажете про Донецьк і Луганськ, водночас ваші війська біля Києва. Як це узгоджується? Вам потрібна Одеса чи Харків чи вся Україна, чи навіть більше?" — спитав Варніг у путіна.

У відповідь на це, розповідає Варніг, путін заявив, що "це державна таємниця".

Також виконавчий директор Nord Stream 2 розповів, що в цій розмові російський лідер запрошував його переїхати до Москви разом із сім’єю, але він відмовився.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Офісі президента України назвали головні риси характеру владимира путіна.

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