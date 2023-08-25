Вбивчий страх диктатора: як ліквідація пригожина вплине на політичну ситуацію в росії

Чи варто очікувати "маршів помсти" від найманців ПВК "Вагнер".

Після невдалого путчу "вагнерівців" питання ліквідації їхнього ватажка євгена пригожина було справою часу. Принаймні, саме на цій думці сходилися більшість політичних і військових експертів у червні 2023 року. За два місяці після походу бойовиків на москву і удаваної "відлиги" у стосунках з вищим військово-політичним керівництвом рф власники ПВК "Вагнер" євген пригожин і дмитро уткін загинули у загадковій авіакатастрофі.

Поки в москві назначають винних у "теракті", колишні підлеглі ліквідованих воєначальників погрожують кремлю кровною помстою. "Якщо смерть пригожина підтвердиться, Кремль буде взято", – цитує Telegram-канали, близькі до ПВК "Вагнер" російський "військор" Владислав Поздняков.

Чим насправді може обернутися для кремля вбивство внутрішнього ворога і яка доля чекає на самих "вагнерівців", "Телеграф" запитував у політичних та військових експертів.

Помста за страх

Результат червневого путчу в росії став великим розчаруванням як для громадян рф, котрі трактували відсутність покарання заколотників за слабкість режиму, так і для українців, котрі так і не дочекались кульмінації військового перевороту. Втім, аж надто млява реакція кремля на похід "вагнерівців" у столицю стала несподіванкою для всіх.

Відпустивши пригожина в білорусь під особисті гарантії безпеки олександра лукашенка, володимир путін провів низку перевірок і кадрових чисток серед вищої та середньої ланки військового керівництва ЗС рф, після чого й ліквідував головного заколотника та його "праву руку" Дмитра Уткіна.

За словами екснардепа, політолога Тараса Чорновола, кремлівський диктатор не ризикнув покарати Пригожина одразу через нерозуміння масштабів зради серед військових та їх ймовірної реакції на ув'язнення або вбивство ватажка вагнерівців.

"У тій ситуації він дійсно проявив неприпустиму для його положення слабкість. Це був той страх, що паралізує волю, тому всі бразди правління в той момент взяв на себе [секретар ради безпеки рф Микола] Патрушев: організував переговори і подбав про гарантії. Протягом двох місяців путін набирався впевненості порушити їх. Тепер, ліквідувавши пригожина, він продемонстрував усім, що жодні домовленості не мають для нього значення, якщо йдеться про його власні інтереси та позицію", – каже політик в коментарі "Телеграфу".

Похід вагнерівців на москву і виклик, який кинув режиму вчорашній "кухар" путіна, сильно похитнули положення глави кремля в очах російських еліт, вважає Тарас Чорновіл. Останнім часом рівень раболіпності перед диктатором знизився, а дехто з найближчого оточення навіть дозволяв собі суперечити йому, що сприймалося путіним як пряма загроза його тотальній владі.

За логікою глави кремля, ліквідація Пригожина мала стати "чорною міткою" для всіх незгодних і свого роду запобіжником від заколотів у майбутньому. Поки що стратегія залякування дійсно працює, проте не виключено, що це була не остання спроба похитнути становище диктатора, каже Тарас Чорновіл.

"Зараз серйозно запанікували в "яструбиному крилі", російські воєнкори тремтять. Існують версії, що наступним після пригожина може стати рамзан кадиров. Якщо це дійсно так, чергова кавказька війна була б корисною для України. Проте на сьогодні реальної загрози путіну в росії не несе ніхто", – зазначає експерт.

З тим, що опозиція в рф відсутня як явище, а тому непокоїтися з цього приводу путіну нічого, погоджується й директор Інституту світової політики Євген Магда. У ситуації із раптовою загибеллю потенційного лідера контрсистемної опозиції є те, що це сталося на території рф, де скинути вину за вбивство на когось іншого просто не вийде.

"Якби у путіна не було б повної інформації, в якому саме літаку летить пригожин, вони б просто знищили обидва. Степана Разіна і Омеляна Пугачова страчували публічно, пригожина — практично в прямому ефірі. Ця історія не є чимось надзвичайним для росії, а тому навряд чи матиме якісь серйозні наслідки. Цікаво, яка доля тепер спіткає вагнерівців, хто стане їхнім новим ватажком, хто керуватиме справами в Африці, але для самого режиму нічого критичного не сталося", – каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Гармати "Вагнера" розвернуто на кремль?

Після невдалого червневого "путчу" частина заколотників з числа пригожинських найманців була ув'язнена за зраду, частина – завербована Міноборони рф для контрактної служби в армії. В результаті чисельність ПВК суттєво скоротилася, а залишок бойовиків були змушені здати левову долю військової техніки, що була у них на озброєнні, і поїхати в білорусь слідом за своїм командиром.

Ймовірне вбивство пригожина було не лише намаганням путіна показати "хто в росії хазяїн", а й фактичною ліквідацією ПВК "Вагнер" як окремої і цілком боєздатної структури, вважає професор кафедри політології Києво-Могилянської академії, науковий директор фонду "Демократичні ініціативи" Олексій Гарань.

"Без наставництва пригожина і Уткіна найманці вже не будуть настільки ефективними. Використовувати їх в Білорусі проти України, Литви або Польщі буде складніше. Ба більше, ця ситуація продемонструвала, що всередині російської армії і спецслужб з'являються альтернативні думки щодо продовження війни. Павуки гризуться в банці і це добре, проте покладати на це серйозні надії не варто. Україна повинна розраховувати лише на власні сили, а не на внутрішні кризи в рф", – каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Попри те, що заколот, дійсно, ситуаційно підірвав авторитет володимира путіна і показав неспроможність його режиму, списувати диктатора з рахунків не слід, впевнений політолог. Глава кремля все ще має достатньо впливовості, аби розправлятися з опонентами у будь-який спосіб, навіть за наявності "гарантій безпеки" від його білоруського колеги.

Кремлю не слід побоюватися не лише примарної російської "опозиції", а й помсти з боку колишніх підопічних загиблого пригожина, вважає військовий експерт "Defense Express" Іван Киричевський. Анонси нових походів на москву, що лунали позаминулої ночі з вуст "вагнерівців" є лише надмірно емоційною реакцією на втрату наставника, адже технічних можливостей для повторення червневого сценарію у найманців вже нема.

"Вся ця структура з самісінького початку трималася у більшій мірі саме на харизмі пригожина, що в якомусь сенсі нагадувало секту. Зважившись на "путч", пригожин втратив не лише політичний ресурс, а й військову техніку: здати довелося системи ППО, танки, міномети, самохідні установки "Тюльпан", інше важке озброєння. Тепер "вагнерівці" втратили і самого пригожина. Декларувати вони можуть, що завгодно, але на справі ми бачимо лише оплакування їхнього ватажка біля імпровізованих меморіалів", – зазначає експерт в коментарі "Телеграфу".