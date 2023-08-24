шойгу, де пригожин? Чи міг ватажок "Вагнера" вижити - розбираємо версії

Навколо його можливої загибелі одразу виникло безліч теорій

Травень 2023-го. Ватажок ПВК "Вагнера" євген пригожин записує гнівне відео у Бахмуті до керівництва міноборони рф зі словами "шойгу! герасимов! Де боєприпаси?" на тлі купи трупів. Через пів року це саме питання можна вже ставити щодо самого пригожина. Адже він міг бути на борту літака, який вчора розбився під російським містом Твер.

Навколо його можливої загибелі одразу виникло безліч теорій. "Телеграф" розбирає найпопулярніші з них, щоб з'ясувати, де ж пригожин:

Офіційна інформація

Росавіація повідомила, ввечері 23 серпня під містом Твер впав бізнес-джет Embraer Legacy 600. Всі пасажири, зокрема пригожин та дмитро уткін (позивний "Вагнер" та один із засновників ПВК), загинули в авіакатастрофі разом з членами екіпажу. Тіла передали на експертизу.

Слідком рф відкрив справу за ст. 263 кримінального кодексу рф (порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту).

пригожина замовив путін

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що наказ знищити керівництво "ПВК Вагнера" найімовірніше віддав володимир путін, щоб поститися пригожину за приниження під час заколоту. пригожин та засновник ПВК дмітрій уткін загинули після того, як російські силовики збили літак, що перевозив керівництво "Вагнера".

Аналітики вказують, що путін "майже напевно" наказав російському військовому командуванню збити літак. російські військові, особливо міністр оборони Росії сергій шойгу і начальник генштабу валерій герасимов, навряд чи вбили б пригожина без наказу. Вони вважають, що офіційне підтвердження звільнення сергія суровікіна в той же день, що і вбивство пригожина, швидше за все, не є збігом.

кремль, ймовірно, має намір, щоб обидва покарання стали чітким сигналом про те, що з учасниками заколоту 24 червня розправилися. Окрім того, це могло бути помстою за збиті вагнерівцями під час заколоту гелікоптери та вбивство щонайменше 13 російських військових. Таким чином вбивство верхівки ПВК "Вагнера", ймовірно, було останнім кроком до ліквідації ПВК як незалежної організації.

Кореспондент ВВС в москві Вілл Вернон вважає підозрілим те, що Росавіація протягом години після катастрофи повідомила, що серед пасажирів був пригожин — це дуже швидко.

"По росії тижнями ходили чутки про те, яка доля чекає на євгена пригожина. Рівно два місяці тому він почав свій заколот. Лише близько години минуло після аварії, як Росавіація вже випустила заяву, яка підтверджує, що ім'я пригожина було у списку пасажирів. Для Росавіації це надзвичайно швидко: відомство зазвичай реагує на такі інциденти набагато повільніше. І це багатьох тут здивувало", — пише Вернон.

Ще один підозрілий момент — збіг чисел, які любить путін. Літак впав рівно через два місяці після заколоту — бо саме 23 червня пригожин розпочав "марш справедливості" на москву.

Ну і на додачу, президент США Джо Байден натякнув, що не був здивований новинами з росії, передає Reuters.

"В росії мало відбувається такого, за чим би не стояв путін. Але в мене недостатньо інформації, щоб знати відповідь", — сказав Байден.

Як саме його могли прибрати

Якщо путін справді замовив пригожина і помстився йому вбивством, є декілька версій того, як його могли "ліквідувати" — тут є версія про збиття ракетою ППО та закладену в літак вибухівку.

Приміром, зараз у російських Telegram-каналах циркулює версія про те, що у літак заклали вибухівку. У версії про підрив фігурує особистий пілот пригожина, колишній засновник "МНТ Аеро" Артем Степанов. Мовляв, правоохоронці не можуть його знайти, а він мав доступ до літака, перед вибухом поїхав на Камчатку, де "загубився". Літак могли збити, про це свідчать перші відео з літаком — там видно інверсійний слід від зенітних керованих ракет, звернув увагу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Це доказ того, що літак збила ППО, вважає Коваленко. Версію про ракету підігрівають дані про те, що на тілах загиблих і на обшивці деталей літака є сліди ураження прямокутними осколковими елементами, схожими на роботу С-300.

Інсценував свою смерть

Після травневого обшуку ФСБ у маєтку пригожина світ побачив його таланти до перевтілень — колекцію крінжових селфі з накладними бородами різних довжин та стилів, купу перук на полицях його шаф, підроблені паспорти, окуляри з товстою оправою, іноземну військову форму. Це все може свідчити про те, що пригожин — ще той майстер маскування.

пригожина вже ловили на зміні зовнішності

Також існують підозри, що у керівника найманців було багато двійників, яких той використовував, щоб приховати свої пересування, про що у липні писала газета New York Times. Тому, не дивно, що користувачі соцмереж після новини про падіння літака з пригожиним на борту почали висувати здогадки про те, що той міг підлаштувати свою смерть, аби втекти. Тим більше, що фотографій тіла досі ніхто не бачив.

Так, бойовик так званої "ДНР" Данило Безсонов у Бойовик у своєму телеграм-каналі "Неофіційний Безсонов "Z" пише, що це міг бути "хитрий план" і пригожин працюватиме в тіні:

Теорії про те, що пригожин вижив

Окрім того, видання Meduza з посиланням на джерела в адміністрації російського президента пише, пригожин міг залишитися живим:

"Він трикстер, троль. Він має інформантів у різних структурах, тому — треба чекати", — зазначили співрозмовники. І також додали, що у випадку підтвердження загибелі все будуть традиційно списувати на "українські спецслужби".

Бороди й перуки пригожина

Водночас підозрілим лишається той факт, що досі не було підтвердженої інформації про другий приватний літак пригожина, який після падіння першого годинами кружляв над москвою і не наважувався сісти. На це сьогодні звернув увагу журналіст з росії Іван Яковина у своєму Facebook. Журналіст додав, що були дані, мовляв, літак приземлився на аеродромі Остаф'єве, але потім цю справу спростували.

Журналіст знайшов нову тему для конспірологів

Водночас близькі до пригожина джерела підтверджують, що загинув саме він. Зокрема, про це повідомляє близький до ПВК Вагнера Telegram-канал Grey Zone. Відповідно до повідомлення, "пригожин загинув в результаті дій зрадників росії". А інші Telegram-канали пишуть, що пригожина та уткіна впізнали у морзі колеги-вагнерівці:

російські Telegram-канали пишуть, що пригожина впізнали у морзі за відсутнім пальцем

"Якийсь Малюська" і українські спецслужби

Вранці 24 серпня російські інформаційні ресурси почали поширювати версію про вибухівку та те, що це міг бути теракт. Навіть у середовищі самих росіян сміються з версії про те, що далі росіяни зможуть звинуватити у цьому якісь "західні спецслужби".

росіяни починають натякати на теракт

Але для російського пропагандиста володимира соловйова версія із ворожими спецслужбами виявилася цікавою. В ефірі своєї програми соловйов спробував відмазати путіна та звинуватив у атаці на пригожина українців. Проте він трохи помилився і сказав, що це зробив міністр юстиції України Денис Малюська:

"Це їх (українців – ред.) рук справа. Або Малюська, чи як цього кретина звати… Нагадаю, що це якраз в логіці бандерівців – вчинення гучних політичних злочинів. При цьому це буде не перший напад", — сказав соловйов.

Напевно соловйов мав на увазі голову СБУ Василя Малюка, але Денис Малюська вже відреагував на закиди жартом, що так буде з кожним, хто блокує вʼязничну реформу:

Раніше "Телеграф" розповідав, що літак, який розбився у Тверській області, на борту якого нібито перебував ватажок ПВК "Вагнера" євген пригожин, перед падінням поводився дивно і здійснив різке "драматичне зниження". Про це свідчать дані стеження за польотами.