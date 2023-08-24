шойгу, где пригожин? Мог ли вожак "Вагнера" выжить — разбираем версии

Вокруг его возможной гибели сразу возникло множество теорий

Май 2023-го. Главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин записывает гневное видео в Бахмуте к руководству минобороны рф со словами "шойгу! герасимов! Где боеприпасы?" на фоне кучи трупов. Через пол года этот вопрос можно уже ставить о самом пригожине. Он мог быть на борту самолета, который вчера разбился под российским городом Тверь.

Вокруг его возможной гибели сразу возникло множество теорий. "Телеграф" разбирает самые популярные из них, чтобы выяснить, где же пригожин:

Официальная информация

Росавиация сообщила, вечером 23 августа под городом Тверь упал бизнес-джет Embraer Legacy 600. Все пассажиры, в частности пригожин и дмитрий уткин (позывной "Вагнер" и один из основателей ЧВК), погибли в авиакатастрофе вместе с членами экипажа. Тела передали на экспертизу.

Следком рф открыл дело по ст. 263 Уголовного кодекса рф (нарушение правил сохранности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

пригожина заказал путин

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что приказ уничтожить руководство ЧВК "Вагнера" вероятнее всего отдал владимир путин, чтобы поститься пригожину за унижение во время мятежа. пригожин и основатель ЧВК дмитрий уткин погибли после того, как российские силовики сбили самолет, перевозивший руководство "Вагнера".

Аналитики указывают, что путин "почти наверняка" приказал российскому военному командованию сбить самолет. русские военные, особенно министр обороны рф сергей шойгу и начальник генштаба валерий герасимов, вряд ли убили бы пригожина без приказа. Они считают, что официальное подтверждение освобождения Сергея Суровикина в тот же день, что и убийство пригожина, скорее всего, не является совпадением.

Кремль, вероятно, намерен, чтобы оба наказания стали четким сигналом, что с участниками мятежа 24 июня расправились. Кроме того, это могло быть местью за сбитые вагнеровцами во время мятежа вертолеты и убийство по меньшей мере 13 российских военных. Таким образом, убийство верхушки ЧВК "Вагнера", вероятно, было последним шагом к ликвидации ПИК как независимой организации.

Корреспондент BBC в москве Уилл Вернон считает подозрительным то, что Росавиация в течение часа после катастрофы сообщила, что среди пассажиров был пригожин – это очень быстро.

"По россии неделями ходили слухи о том, какая судьба ждет евгения пригожина. Ровно два месяца назад он начал свой мятеж. Лишь около часа прошло после аварии, как Росавиация уже выпустила заявление, подтверждающее, что имя пригожина было в списке пассажиров. Для Росавиации это очень быстро: ведомство обычно реагирует на такие инциденты гораздо медленнее. И это многих здесь удивило", — пишет Вернон.

Еще один подозрительный момент — совпадение чисел, которые любит путин. Самолет упал ровно через два месяца после мятежа — именно 23 июня пригожин начал "марш справедливости" на москву.

Ну и вдобавок, президент США Джо Байден намекнул, что не был удивлен новостями из россии, передает Reuters.

"В России мало происходит такого, за чем бы ни стоял пути. Но у меня недостаточно информации, чтобы знать ответ", — сказал Байден.

Как именно его могли убрать

Если Путин действительно заказал пригожина и отомстил ему убийством, есть несколько версий того, как его могли "ликвидировать" — здесь есть версия об уничтожении ракетой ПВО и заложенной в самолет взрывчаткой.

К примеру, сейчас в российских Telegram-каналах циркулирует версия, что в самолет заложили взрывчатку. В версии о подрыве фигурирует личный пилот пригожина, бывший основатель "МНТ Аэро" Артем Степанов. Мол, правоохранители не могут его найти, а у него был доступ к самолету, перед взрывом уехал на Камчатку, где "потерялся". Самолет могли сбить, об этом свидетельствуют первые видео с самолетом — там виден инверсионный след от зенитных управляемых ракет, обратил внимание военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Это доказательство того, что самолет сбил ПВО, считает Коваленко. Версию о ракете подогревают данные, что на телах погибших и на обшивке деталей самолета есть следы поражения прямоугольными осколочными элементами, похожими на работу С-300.

Инсценировавший свою смерть

После майского обыска ФСБ в имении пригожина мир увидел его таланты к перевоплощениям — коллекцию кринжевых селфи с накладными бородами разных длин и стилей, кучу париков на полках его шкафов, поддельные паспорта, очки с толстой оправой, иностранную военную форму. Все это может свидетельствовать, что пригожин — еще тот мастер маскировки.

пригожина уже ловили на изменении облика

Также есть подозрения, что у руководителя наемников было много двойников, которых тот использовал, чтобы скрыть свои передвижения, о чем в июле писала газета New York Times. Поэтому, неудивительно, что пользователи соцсетей после новости о падении самолета с пригожим на борту начали выдвигать догадки, что тот мог подстроить свою смерть, чтобы убежать. Тем более что фотографий тела до сих пор никто не видел.

Так, боевик так называемой "ДНР" Даниил Бессонов в Боевик в своем телеграмм-канале "Неофициальный Бессонов "Z" пишет, что это мог быть "хитрый план" и пригожин будет работать в тени:

Теории о том, что пригожин выжил

Кроме того, издание Meduza со ссылкой на источники в администрации российского президента пишет, пригожин мог остаться в живых:

"Он трикстер, тролль. У него есть информанты в разных структурах, поэтому — надо ждать", — отметили собеседники. И также добавили, что в случае подтверждения гибели все традиционно будут списывать на "украинские спецслужбы".

Бороды и парики пригожина

В то же время подозрительным остается тот факт, что до сих пор не было подтвержденной информации о втором частном самолете пригожина, который после падения в первый час кружил над москвой и не решался сесть. На это сегодня обратил внимание журналист из россии Иван Яковина в своем Facebook. Журналист добавил, что были даны, мол, самолет приземлился на аэродроме Остафьево, но потом это дело опровергли.

Журналист нашел новую тему для конспирологов

В то же время близкие к пригожину источники подтверждают, что погиб именно он. В частности, об этом сообщает близкий к ЧВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone. Согласно сообщению, "пригожин погиб в результате действий предателей россии". А другие Telegram-каналы пишут, что пригожина и уткина узнали в морге коллеги-вагнеровцы:

российские Telegram-каналы пишут, что пригожина узнали в морге за отсутствующим пальцем

"Какой-то Малюська" и украинские спецслужбы

Утром 24 августа российские информационные ресурсы начали распространять версию о взрывчатке и то, что это мог быть теракт. Даже в среде самих россиян смеются над версией, что дальше россияне смогут обвинить в этом какие-то "западные спецслужбы".

россияне начинают намекать на теракт

Но для российского пропагандиста владимира соловьева версия с вражескими спецслужбами оказалась интересной. В эфире своей программы соловьев попытался отмазать путина и обвинил в атаке пригож украинцев. Однако он немного ошибся и сказал, что это сделал министр юстиции Денис Малюська:

"Это их (украинцев – ред.) рук дело. Или Малюська, или как этого кретина зовут… Напомню, что это как раз в логике бандеровцев – совершение громких политических преступлений. При этом это будет не первое нападение", — сказал соловьев.

Наверное, соловьев имел в виду главу СБУ Василия Малюка, но Денис Малюська уже в шутку отреагировал на упреки, что так будет с каждым, кто блокирует тюремную реформу:

Ранее "Телеграф" рассказывал, что разбившийся в Тверской области самолет, на борту которого якобы находился главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин, перед падением вел себя странно и совершил резкое "драматическое снижение". Об этом свидетельствуют данные слежения за полетами.