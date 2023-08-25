Убийственный страх диктатора: как ликвидация пригожина повлияет на политическую ситуацию в россии

Следует ли ожидать "маршей мести" от наемников ЧВК "Вагнер".

После неудачного путча "вагнеровцев" вопрос ликвидации их предводителя Евгения Пригожина был делом времени. По крайней мере именно на этом мнении сходилось большинство политических и военных экспертов в июне 2023 года. Через два месяца после похода боевиков на москву и притворной "оттепели" в отношениях с высшим военно-политическим руководством рф владельцы ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли в загадочной авиакатастрофе.

Пока в москве назначают виновных в "теракте", бывшие подчиненные ликвидированных военачальников угрожают кремлю кровной местью. "Если смерть Пригожина подтвердится, Кремль будет взят", — цитирует близкие к ЧВК "Вагнер" Telegram-каналы российский "военкор" Владислав Поздняков.

Чем на самом деле может обернуться для кремля убийство внутреннего врага и какая судьба ждет самих "вагнеровцев", "Телеграф" спрашивал у политических и военных экспертов.

Месть за страх

Результат июньского путча в россии стал большим разочарованием как для граждан рф, трактовавших отсутствие наказания мятежников как слабость режима, так и для украинцев, так и не дождавшихся кульминации военного переворота. Впрочем, слишком вялая реакция кремля на поход "вагнеровцев" в столицу стала неожиданностью для всех.

Отпустив Пригожина в беларусь под личные гарантии безопасности александра лукашенко, владимир путин провел ряд проверок и кадровых чисток среди высшего и среднего звена военного руководства ВС рф, после чего ликвидировал главного мятежника и его "правую руку" Дмитрия Уткина.

По словам экснардепа, политолога Тараса Чорновила, кремлевский диктатор не рискнул наказать пригожина сразу из-за непонимания масштабов предательства среди военных и их вероятной реакции на заключение или убийство предводителя вагнеровцев.

"В той ситуации он действительно проявил недопустимую для его положения слабость. Это был тот страх, что парализует волю, поэтому все бразды правления в тот момент взял на себя [секретарь совета безопасности РФ Николай] Патрушев: организовал переговоры и позаботился о гарантиях. В течение двух месяцев путин набирался уверенности нарушить их. Теперь, ликвидировав Пригожина, он продемонстрировал всем, что никакие договоренности не имеют для него значения, если речь идет о его собственных интересах и позиции", — говорит политик в комментарии "Телеграфу".

Поход вагнеровцев на москву и вызов, который бросил режиму вчерашний "повар" путина, сильно пошатнули положение главы кремля в глазах российских элит, считает Тарас Чорновил. В последнее время уровень раболепия перед диктатором снизился, а некоторые из ближайшего окружения даже позволяли себе противоречить ему, что воспринималось путиным как прямая угроза его тотальной власти.

По логике главы кремля, ликвидация Пригожина должна была стать "черной меткой" для всех несогласных и своего рода предохранителем от мятежей в будущем. Пока стратегия устрашения действительно работает, однако не исключено, что это была не последняя попытка пошатнуть положение диктатора, говорит Тарас Чорновил.

"Сейчас серьезно запаниковали в "ястребином крыле", российские военкоры дрожат. Существуют версии, что следующим после Пригожина может стать рамзан кадыров. Если это действительно так, очередная кавказская война была бы полезна для Украины. Однако на сегодняшний день реальной угрозы путину в россии не несет никто", – отмечает эксперт.

С тем, что оппозиция в россии отсутствует как явление, а потому беспокоиться по этому поводу путину не стоит, соглашается и директор Института мировой политики Евгений Магда. В ситуации с внезапной гибелью потенциального лидера контрсистемной оппозиции показательным является то, что это произошло на территории россии, где перекинуть вину за убийство на кого-то другого просто не получится.

"Если бы у путина не было полной информации, в каком именно самолете летит Пригожин, они бы просто уничтожили оба. Степана Разина и Емельяна Пугачева казнили публично, Пригожина — практически в прямом эфире. Эта история не является чем-то чрезвычайным для россии, а потому вряд ли будет иметь серьезные последствия. Интересно, какая судьба теперь постигнет вагнеровцев, кто станет их новым главарем, кто будет управлять делами в Африке, но для самого режима ничего критического не произошло", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Пушки "Вагнера" развернуты на кремль?

После неудачного июньского "путча" часть мятежников из числа пригожинских наемников была заключена за измену, часть – завербована Минобороны рф для контрактной службы в армии. В результате численность ЧВК существенно сократилась, а остаток боевиков были вынуждены сдать львиную долю находившейся у них на вооружении военной техники и уехать в беларусь вслед за своим командиром.

Вероятное убийство пригожина было не только попыткой путина показать "кто в россии хозяин", но и фактической ликвидацией ЧВК "Вагнер" как отдельной и вполне боеспособной структуры, считает профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Магда.

"Без наставничества Пригожина и Уткина наемники уже не будут столь эффективными. Использовать их в беларуси против Украины, Литвы или Польши будет сложнее. Более того, эта ситуация продемонстрировала, что внутри российской армии и спецслужб появляются альтернативные мнения относительно продолжению войны. Пауки грызутся в банке и это хорошо, однако возлагать на это серьезные надежды не стоит. Украина должна рассчитывать только на собственные силы, а не на внутренние кризисы в россии", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Несмотря на то, что мятеж действительно ситуационно подорвал авторитет владимира путина и показал несостоятельность его режима, списывать диктатора со счетов не следует, уверен политолог. Глава кремля все еще имеет достаточное влияние, чтобы расправляться с оппонентами любым способом, даже при наличии "гарантий безопасности" от его белорусского коллеги.

Кремлю не следует опасаться не только призрачной российской "оппозиции", но и мести со стороны бывших подопечных погибшего пригожина, считает военный эксперт "Defense Express" Иван Киричевский. Анонсы новых походов на москву, звучавшие позапрошлой ночью из уст "вагнеровцев", являются лишь чрезмерно эмоциональной реакцией на потерю наставника, ведь технических возможностей для повторения июньского сценария у наемников уже нет.

"Вся эта структура с самого начала держалась в большей степени именно на харизме Пригожина, что в каком-то смысле напоминало секту. Решившись на "путч", Пригожин потерял не только политический ресурс, но и военную технику: сдать пришлось системы ПВО, танки, минометы, самоходные установки "Тюльпан", другое тяжелое вооружение. Теперь "вагнеровцы" потеряли и самого Пригожина. Декларировать они могут, что угодно, но на деле мы видим только оплакивание их вожака у импровизированных мемориалов", — отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу".