В разведке США назвали ключевую версию гибели пригожина: в другие там не верят

Убийство пригожина является целенаправленной диверсией

В американской разведке подтверждают гибель главаря ЧВК "Вагнера" евгения пригожина. При этом там уверены, что на борту самолета могла взорваться бомба.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Со ссылкой на источники в разведке издание пишет, что борт с главарем наемников не мог быть сбить ракетой класса "земля-воздух".

По данным американских разведчиков, версию о сбитии самолета ракетой ПВО они считают несостоятельной.

При этом в разведке уверены в том, что инцидент в небе над Тверской областью является целенаправленной диверсией.

Вечером 23 августа бизнес-джет Embraer, который принадлежит главарю ЧВК "Вагнера" евгению пригожину, совершал рейс Москва – Санкт-Петербург. После вылета не прошло и десяти минут, как самолет упал около населенного пункта Куженкино. На борту судна находились десять человек, трое из которых являлись членами экипажа. Все они погибли. В Росавиации в тот же вечер сообщили, что среди погибших также сам пригожин и его заместитель.

Ранее "Телеграф" писал о том, что российские пропагандисты нашли неожиданного "исполнителя" убийства пригожина.