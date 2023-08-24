Почему пригожина пока рано хоронить: версия военного эксперта

Политолог нашел нестыковки в истории с устранением "повара путина"

Крушение в среду, 23 августа, в Тверской области рф частного самолета, на борту которого оказался главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин и его правая рука дмитрий уткин, вызывает больше вопросов, чем ответов.

Так считает политолог, военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев, поделившийся с "Телеграфом" своими соображениями. И призывающий не спешить хоронить ни пригожина, ни уткина.

– Смерть пригожина вызывает сомнения по ряду причин. И говорить о ней, как о факте, пока она не подтверждена ДНК-экспертизой, не приходится. Вполне возможно, что гибель была инсценирована, – говорит Дмитрий Снегирев.

По его мнению, ряд моментов в этой ситуации выглядят сомнительными.

– Одной из первых, кто сообщил о том, что, похоже, потерпел крушение борт с пригожиным, была псевдооппозиционная журналистка ксения собчак. А о том, что, похоже, погиб сам пригожин, первым написал другой весьма сомнительный источник – коллаборант (т.н. "глава" администрации Запорожской области) владимир рогов, – отмечает эксперт.

Эти источники, продолжает он, имеют связи с российскими силовыми структурами. И могли получить соответствующую информацию в соответствующей интерпретации.

– Второй момент – в небе было два пригожинских "борта". Один разнесло над Тверской областью, второй якобы нарезал круги над москвой. И говорить со стопроцентной уверенностью, что на борту рухнувшего самолета был пригожин, мы не можем. Он мог зарегистрироваться именно на этот рейс, но не сесть на него. Провернуть такое – вполне в его стиле, – считает Дмитрий Снегирев.

Он также обращает внимание, что в первых сообщениях с места крушения говорилось о найденных фрагментах семи-восьми тел (практически все они сильно повреждены, обгорели).

– Позже уже утверждается, что найдены все десять тел тех, кто был на борту (пассажиры и пилоты). А одно тело якобы – без головы. Каким образом его идентифицировать – непонятно. Только по анализу ДНК. По внешним признакам ни одно из тел, как сообщают росСМИ, визуально опознать невозможно. Это не в плюс версии того, что пригожин погиб, – подчеркивает эксперт.

Дмитрий Снегирев акцентирует, что изначальных версий было две: срабатывание зенитно-ракетного комплекса С-300 (что маловероятно, так как борт был не военный – и такая ликвидация выглядела бы слишком явной местью путина или шойгу) либо взрыв на борту.

– Версия со взрывным устройством, на что сейчас делает ставку российское следствие, уверяя, что якобы сработало нечто, заложенное в отсек шасси (в результате чего оторвало крыло, а от взрывной разгерметизации все люди на борту сразу потеряли сознание), выглядит не особо убедительно. Пригожинские самолеты перед взлетом всегда проверялись самым тщательным образом. Даже с собаками. Служба безопасности у пригожина – высококлассная. Иначе его бы уже давно устранили.

И при таком раскладе вариант с проносом взрывчатки на борт в чём-то (вбрасывалась версия, что это мог быть подарочный ящик с дорогим вином, занесенный в салон чуть ли не перед взлетом), либо о минировании самолета с внешней стороны, вызывает вопросы. пригожин битый, хитрый лис. Он не рискнул бы принимать какие-то даже гипотетически опасные подарки, а уж тем более тащить их в самолет. Пример "военкора" татарского, подорванного, по моему мнению, службой безопасности самого пригожина, отчетливо должен был маячить перед глазами, – аргументирует эксперт.

По словам Дмитрия Снегирева, сомнения в гибели пригожина вызывает и то, что его фирме "Конкорд" было позволено уже после июньского мятежа участвовать (и победить) в тендерах на поставку продуктов дошкольным и школьным учебным учреждениям Московской области.

– Там колоссальные суммы – миллиарды рублей. Смысл после этого устранять пригожина? Ведь государство, получается, продолжало финансировать его структуры, пусть даже обрубив контракты по линии минобороны. Не стоит забывать и о том, что под пригожиным была не только ЧВК "Вагнер", но и ЧВК "Конвой", которую лишь номинально контролирует "правитель" Крыма – аксенов. Реально же там всем рулит человек, приближенный к пригожину, – поясняет эксперт. – Примечательно, что на финансирование "Конвоя" деньги выделял ротенберг – олигарх, приближенный к путину. И снова странности – если пригожин в опале, если ему в рф якобы перекрыли все источники дохода (как нас пытались убедить) – зачем вливать деньги в одну из подконтрольных ему армий наемников?

Похоже, пригожина, к июньскому мятежу которого есть также немало вопросов, выводят в тень, считает Дмитрий Снегирев.

– Он выполнил свою роль, добившись для кремля "победы" в Бахмуте, вскрыв для путина потенциальных мятежников в рф, а также создав напряжение со стороны Беларуси на границах с Польшей и Литвой. Причем целью тут были не они, а Украина. Точнее – принуждение нас к миру, но уже руками Запада, – предполагает эксперт. – Мол, мы же можем и на территорию стран НАТО заглянуть. Вы этого хотите? Нужен вам риск Третьей мировой? Вряд ли случайно в последнее время всё громче звучат заявления о необходимости мирных переговоров, поиске компромиссов, о якобы неудачном украинском контрнаступлении. Даже о размене – членство в НАТО в обмен на территории. Теперь кремлю важно было вывести из игры пригожина, раздражающего многих на Западе. И вести далее свою игру, не оставляя надежды склонить Киев к капитуляции.