Напряжение на белорусско-польской границе: в какие игры играют путин и лукашенко

От Запада ждут жесткой реакции, чтобы вагнеровцы и кремль поняли, куда не стоит совать нос

В конце июля – начале августа значительно возросло напряжение на белорусско-польской границе. Сначала представители ЧВК "Вагнер", обосновавшиеся в Беларуси после странного июньского мятежа, двинулись в сторону Польши. Затем были странные угрозы в адрес Польши со стороны путина и лукашенко. И, наконец, 1 августа белорусские боевые вертолеты ненадолго, но вторглись в польское воздушное пространство.

Эксперты рассказали "Телеграфу", кто и почему провоцирует напряжение на восточных границах НАТО, а также – как следует реагировать на такого рода угрозы.

Польше надо взять пример с Турции

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко предполагает, что речь идет исключительно об игре на нервах, о поднятии градуса провокационности.

– Даже для невоенного эксперта понятно, что наступать такими силами (а вагнеровцев на территории Беларуси около 5-8 тысяч) на страну НАТО – себе дороже. Подобного рода "наступление" захлебнется в первые же часы, а то и не начавшись. Так что это только провокации. Попытки создать напряжение. Из ситуации неопределенности извлечь для себя некие позитивы, – поясняет экс-глава МИД. – В этом ракурсе можно вспоминать, как в ноябре 2021 года через Беларусь на Запад прорывались завезенные туда не без помощи рф несчастные мигранты из стран Среднего и Ближнего Востока.

Залет белорусских вертолетов на территорию Польши поясняют тем, что где-то рядом с границей находился в то время лукашенко, отмечает эксперт. И это, мол, была традиционная система обеспечения безопасности первого лица, с которой несколько перестарались.

– Но мне кажется, реакция Запада могла быть куда жестче. После предупреждения (а, скорее всего, белорусскому временному поверенному в Варшаве такое предупреждение сделают или сделали), в случае очередного нарушения воздушного пространства Польши со стороны Беларуси, такие объекты нужно просто сбивать. И тогда понимание придет максимально быстро, – уверен Владимир Огрызко. – Как хрестоматийный пример – сбитие 24 ноября 2015 года турецкими вооруженными силами российского военного самолета, который вторгся в воздушное пространство Турции возле границы с Сирией. После этого путин быстро понял, где границы его провокационных действий. Так следует поступить и Польше. После чего и лукашенко, и вагнеровцы, и вся кремлевская братия быстро поймут, куда нос совать не стоит.

Игра москвы и пешка-лукашенко

По мнению Владимира Огрызко, подобные провокации делаются специально, с целью подтолкнуть Запад к действиям, которые позволят российской пропаганде обвинять его в некой агрессии. Плюс – они поднимают градус неуверенности в польском обществе.

– Польская сторона реагирует на происходящее очень болезненно, – отмечает экс-министр. – Говорит о реальной угрозе, подтягивает к границе свои вооруженные силы. То есть, реагирует именно так, как хочет москва. А та хочет, чтобы Польша чувствовала себя неуверенно. Чтобы ее население просыпалось с тревогой и мыслями – что там на границе, не началась ли какая-то агрессия? Это типичные специальные информационные операции, которые рф делала и будет делать, пока ей будут позволять.

Только получив по лбу, она может прекратить провокации. Но наши уважаемые западные партнеры, к сожалению, боятся бить россию. Хоть пример Турции доказывает, что Третья мировая война после таких инцидентов не начинается. И уж тем более – не нынешней россией, которая сейчас в разы слабее, чем была в 2015-м, — говорит Владимир Огрызко.

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что тактика кремля заключается в том, чтобы создать напряжение на границе с Польшей, повышая таким образом ставки в противостоянии со странами Запада.

– Сам лукашенко в этой игре используется как пешка, – уверен эксперт. – Стратегически ему не очень выгодно принимать на себя потенциальный удар стран НАТО, если, например, какая-то из провокаций на границе с Польшей выльется в вооруженный конфликт. В основном это – игра рф с использованием перебазирования части вагнеровцев в Беларусь".