Чому пригожина поки що рано ховати: версія військового експерта

Політолог знайшов нестикування в історії з усуненням "кухаря путіна"

Катастрофа в середу, 23 серпня, в Тверській області рф приватного літака, на борту якого опинився ватажок ПВК "Вагнера" євгеній пригожин і його права рука дмитро уткін, викликає більше запитань, аніж відповідей.

Так вважає політолог, військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов, який поділився з "Телеграфом" своїми міркуваннями і закликає не поспішати ховати ні пригожина, ні уткіна.

– Смерть пригожина викликає сумніви з низки причин. І говорити про неї як про факт, поки вона не підтверджена ДНК-експертизою, не доводиться. Цілком можливо, що загибель була інсценована, – каже Дмитро Снєгирьов.

На його думку, низка моментів у цій ситуації виглядає сумнівною.

– Однією з перших, хто повідомив про те, що, схоже, зазнав аварії борт із пригожиним, була псевдоопозиційна журналістка ксенія собчак. А про те, що, схоже, загинув сам пригожин, першим написало інше вельми сумнівне джерело — колаборант (т. зв. "глава" адміністрації Запорізької області) володимир рогов, — зазначає експерт.

Ці джерела, продовжує він, мають зв’язки України із російськими силовими структурами. І могли отримати відповідну інформацію у відповідній інтерпретації.

– Другий момент – у небі було два пригожинські "борти". Один рознесло над Тверською областю, другий нібито нарізав кола над москвою. І говорити зі стовідсотковою впевненістю, що на борту літака, що впав, був пригожин, ми не можемо. Він міг зареєструватись саме на цей рейс, але не сісти на нього. Провернути таке – цілком у його стилі, – вважає Дмитро Снєгирьов.

Він також зауважує, що у перших повідомленнях з місця аварії йшлося про знайдені фрагменти семи-восьми тіл (практично всі вони сильно пошкоджені, обгорілі).

– Пізніше вже стверджується, що знайдено всі десять тіл тих, хто був на борту (пасажири та пілоти). А одне тіло нібито – без голови. Як його ідентифікувати – незрозуміло. Тільки з аналізу ДНК. За зовнішніми ознаками жодне тіло, як повідомляють росЗМІ, візуально впізнати неможливо. Це не плюс версії того, що пригожин загинув, – підкреслює експерт.

Дмитро Снєгирьов наголошує, що початкових версій було дві: спрацювання зенітно-ракетного комплексу С-300 (що малоймовірно, оскільки борт був не військовий – і така ліквідація виглядала б надто явною помстою путіна чи шойгу) або вибух на борту.

– Версія з вибуховим пристроєм, на що зараз робить ставку російське слідство, запевняючи, що нібито спрацювало щось закладене у відсік шасі (внаслідок чого відірвало крило, а від вибухової розгерметизації всі люди на борту одразу знепритомніли), виглядає не надто переконливо. Пригожинські літаки перед зльотом завжди перевірялися ретельно. Навіть із собаками. Служба безпеки в пригожина – висококласна. Інакше його вже давно усунули б.

І при такому розкладі варіант із проносом вибухівки на борт у чомусь (вкидалася версія, що це могла бути подарункова скринька з дорогим вином, занесена до салону чи не перед самим зльотом) або про мінування літака із зовнішнього боку, викликає запитання. пригожин битий, хитрий лис. Він не ризикнув би приймати якісь навіть гіпотетично небезпечні подарунки, а тим більше тягти їх у літак. Приклад "воєнкора" татарського, підірваного, на мою думку, службою безпеки самого пригожина, чітко мав маячити перед очима, — аргументує експерт.

За словами Дмитра Снєгирьова, сумніви в загибелі пригожина викликає і те, що його фірмі "Конкорд" було дозволено вже після червневого заколоту брати участь (і перемогти) у тендерах на постачання продуктів дошкільним та шкільним навчальним закладам Московської області.

– Там колосальні суми – мільярди рублів. Сенс після цього усувати пригожина? Адже держава, виходить, продовжувала фінансувати його структури, навіть обрубавши контракти по лінії міноборони. Не варто забувати і про те, що під пригожиним була не лише ПВК "Вагнер", а й ПВК "Конвой", яку лише номінально контролює "правитель" Криму – аксьонов. Реально ж там усім кермує людина, наближена до пригожина, – пояснює експерт. – Примітно, що на фінансування "Конвою" гроші виділяв ротенберг – олігарх, наближений до путіна. І знову дива — якщо пригожин в опалі, якщо йому в рф нібито перекрили всі джерела доходу (як нас намагалися переконати) — навіщо вливати гроші в одну з підконтрольних йому армій найманців?

Схоже, пригожина, до червневого заколоту якого є також чимало запитань, виводять у тінь, вважає Дмитро Снєгирьов.

– Він виконав свою роль, домігшись для кремля "перемоги" в Бахмуті, розкривши для путіна потенційних бунтівників у росії, а також створивши напругу з боку Білорусі на кордонах з Польщею та Литвою. Причому метою тут були не вони, а Україна. Точніше – примушення нас до миру, але вже руками Заходу, – припускає експерт. – Мовляв, ми можемо і на територію країн НАТО заглянути. Ви цього хочете? Потрібен вам ризик Третьої світової? Навряд чи випадково останнім часом все голосніше звучать заяви про необхідність мирних переговорів, пошук компромісів, про нібито невдалий український контрнаступ. Навіть про обмін – членство в НАТО в обмін на території. Тепер кремлю важливо було вивести з гри пригожина, який дратував багатьох на Заході. І далі вести свою гру, не полишаючи надії схилити Київ до капітуляції.