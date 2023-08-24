Смерть пригожина под вопросом? Военный эксперт нашел странные нестыковки в деле

Точно опознать тела после крушения самолета довольно сложно

Крушение в среду, 23 августа, частного самолета, на борту которого оказался главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин, вызвало бурю обсуждений и споров в социальных сетях. Однако есть некоторые детали, которые могут поставить под сомнение смерть российского бизнесмена.

Военный эксперт и политолог Дмитрий Снегирев призывает не спешить хоронить пригожина. Своими соображениями он поделился с журналистами "Телеграфа".

"Смерть пригожина вызывает сомнения по ряду причин. И говорить о ней, как о факте, пока она не подтверждена ДНК-экспертизой, не приходится. Вполне возможно, что гибель была инсценирована", — говорит Дмитрий.

Эксперт считает, что некоторые аспекты данной ситуации вызывают сомнения.

"Одной из первых, кто сообщил о том, что, похоже, потерпел крушение борт с пригожиным, была псевдооппозиционная журналистка ксения собчак. А о том, что, похоже, погиб сам пригожин, первым написал другой весьма сомнительный источник – коллаборант (т.н. "глава" администрации Запорожской области) владимир рогов", — отмечает Снегирев.

По мнению Снегирева, не стоит слепо верить этим источникам, потому что они имеют связь с силовыми структурами рф и могут распространять определенную информацию специально.

"Второй момент – в небе было два пригожинских "борта". Один разнесло над Тверской областью, второй якобы нарезал круги над москвой. И говорить со стопроцентной уверенностью, что на борту рухнувшего самолета был пригожин, мы не можем. Он мог зарегистрироваться именно на этот рейс, но не сесть на него. Провернуть такое – вполне в его стиле", — продолжает военный эксперт.

Также он подчеркивает, что сначала на месте крушения нашли восемь тел, которые были в ужасном состоянии. Эксперт сомневается, что в подобной ситуации возможно точно опознать погибших.

"Позже уже утверждается, что найдены все десять тел тех, кто был на борту (пассажиры и пилоты). А одно тело якобы – без головы. Каким образом его идентифицировать – непонятно. Только по анализу ДНК. По внешним признакам ни одно из тел, как сообщают росСМИ, визуально опознать невозможно. Это не в плюс версии того, что пригожин погиб", — говорит Снегирев.

О других моментах, ставящих под сомнение смерть евгения пригожина читайте в полном материале "Телеграфа" под названием: "Почему пригожина пока рано хоронить: версия военного эксперта"

Ранее "Телеграф" сообщал, что борт с пригожиным могла сбить российская ПВО.