CNN увидел на снимках самолета пригожина необычную деталь - а у росСМИ новая версия катастрофы

В россии предположили, что самолет могли взорвать, но не ПВО

Фюзеляж (корпус) самолета Embraer — 135 (EBM-135BJ), который разбился в Тверской области 23 августа, практически не пострадал в момент удара о землю. На свежих спутниковых снимках видно, что место крушения имеет форму продолговатого овала.

Об этом сказано в эксклюзивном материале CNN. В распоряжении редакции иностранного СМИ оказались снимки, сделанные радаром с синтезированной апертурой (SAR). Такие снимки отличаются от обычных тем, что радиолокационные лучи проходят сквозь облака, отражаются от объекта на земле и попадают обратно на спутник.

Так, место крушения самолета, на борту которого мог быть евгений пригожин, имеет форму продолговатого овала и содержит преимущественно фюзеляж, а также ограничено определенной областью. Эти выводы иностранных экспертов подтверждаются и видео момента падения самолета, на котором видно, что фюзеляж и двигатели падают на землю без крыла.

Большая часть обломков самолета находятся именно на участке, который напоминает форму корпуса самолета, на краю лесной поляны. Однако более мелкие части разлетелись в других местах. В частности, часть хвоста самолета была обнаружена почти в 2 км к юго-востоку от основного места обломков — она лежит на поляне рядом с жилыми домами. Редакция CNN изучила изображения и определила их геолокацию.

Информация CNN плохо согласуется с версией о том, что самолет с пригожиным на борту сбили ракетой ПВО. В то же время у следствия в россии появилась новая версия — самолет рухнул из-за неосторожного обращения с боеприпасами на борту, сообщают российские СМИ. Она возникла из-за того, что среди обломков самолета нашли якобы стрелковое оружие, боеприпасы и гранаты, которые могли перевозить с собой командиры ЧВК "Вагнер".

А в прокремлевском Telegram-канале SHOT ранее озвучивали еще одну версию — в отсек шасси самолета могли заложить взрывчатку. Якобы именно в районе шасси и произошел взрыв во время полета самолета. Из-за этого оторвало крыло, которое повредило стабилизатор и самолет начал резко набирать высоту, после чего вошел в штопор и упал на землю.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что евгений пригожин мог выжить в авиакатастрофе в Тверской области. Эту версию подробно разобрали. Кроме того, такую версию озвучил и военный эксперт, а также объяснил, почему она может оказаться правдивой.