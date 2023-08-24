CNN побачив на знімках літака пригожина незвичайну деталь — а у росЗМІ нова версія катастрофи

У росії припустили, що літак могли підірвати, але не ППО

Фюзеляж (корпус) літака Embraer — 135 (EBM-135BJ), який розбився у Тверській області 23 серпня, практично не постраждав у момент удару об землю. На нових супутникових знімках видно, що місце аварії має форму довгастого овалу.

Про це йдеться в ексклюзивному матеріалі CNN. У розпорядженні редакції іноземного ЗМІ опинилися знімки, зроблені радаром із синтезованою апертурою (SAR). Такі знімки відрізняються від звичайних тим, що промені радіолокації проходять крізь хмари, відбиваються від об’єкта на землі і потрапляють назад на супутник.

Так, місце аварії літака, на борту якого міг бути євген пригожин, має форму довгастого овалу і містить переважно фюзеляж, а також обмежено певною областю. Ці висновки іноземних експертів підтверджуються і відео моменту падіння літака, на якому видно, що фюзеляж та двигуни падають на землю без крила.

Більшість уламків літака знаходяться саме на ділянці, що нагадує форму корпусу літака, на краю лісової галявини. Однак дрібніші частини розлетілися в інших місцях. Зокрема, частину хвоста літака було виявлено майже за 2 км на південний схід від основного місця уламків — вона лежить на галявині поряд із житловими будинками. Редакція CNN вивчила зображення та визначила їхню геолокацію.

Інформація CNN погано узгоджується з версією про те, що літак із пригожиним на борту збили ракетою ППО. Водночас у слідства в росії з’явилася нова версія — літак звалився через необережне поводження з боєприпасами на борту, повідомляють російські ЗМІ. Вона виникла через те, що серед уламків літака знайшли нібито стрілецьку зброю, боєприпаси та гранати, які могли перевозити із собою командири ПВК "Вагнер".

А у прокремлівському Telegram-каналі SHOT раніше озвучували ще одну версію — у відсік шасі літака могли закласти вибухівку. Начебто саме в районі шасі та стався вибух під час польоту літака. Через це відірвало крило, яке пошкодило стабілізатор і літак почав різко набирати висоту, після чого увійшов у штопор і впав на землю.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що євген пригожин міг вижити в авіакатастрофі у Тверській області. Цю версію докладно розібрали. Крім того, таку версію озвучив і військовий експерт, а також пояснив, чому вона може бути правдивою.